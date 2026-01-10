Vonn s-a impus pe o pistă pe care câştigase deja de două ori la coborâre de la începutul carierei sale (2010-2011 şi 2015-2016).
FOTO Lindsey Vonn a obţinut a doua victorie a sezonului, dominând proba de coborâre de la Zauchensee
Lindsey Vonn, în formă maximă.
Vonn (41 de ani) a devansat-o pe norvegianca KVonn (41 de ani) a devansat-o pe norvegianca Kajsa Vickhoff Lie (+0'«37) şi pe compatrioata sa Jacqueline Wiles (+0»'48), singurele două schioare care au terminat cursa la mai puţin de o jumătate de secundă de câştigătoarea zilei.
Pentru Vonn este a 84-a victorie în carieră.
