FOTO Lindsey Vonn a obţinut a doua victorie a sezonului, dominând proba de coborâre de la Zauchensee

Lindsey Vonn a obţinut a doua victorie a sezonului, domin&acirc;nd proba de cobor&acirc;re de la Zauchensee Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lindsey Vonn, în formă maximă.

TAGS:
Lindsey Vonn

Vonn s-a impus pe o pistă pe care câştigase deja de două ori la coborâre de la începutul carierei sale (2010-2011 şi 2015-2016).

Lindsey Vonn

  • Lindsey vonn 08
×
Ce-a fost si ce-a ajuns! :) Fosta mare schioare Lindsey Vonn spala masini in bikini
ÎNAPOI LA ARTICOL

Vonn (41 de ani) a devansat-o pe norvegianca KVonn (41 de ani) a devansat-o pe norvegianca Kajsa Vickhoff Lie (+0'«37) şi pe compatrioata sa Jacqueline Wiles (+0»'48), singurele două schioare care au terminat cursa la mai puţin de o jumătate de secundă de câştigătoarea zilei. 

Pentru Vonn este a 84-a victorie în carieră. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Lindsey Vonn, victorie la Cupă Mondială după aproape 8 ani! Pe ce loc s-a clasat rom&acirc;nca Monica Caill
Lindsey Vonn, victorie la Cupă Mondială după aproape 8 ani! Pe ce loc s-a clasat românca Monica Caill
Lindsey Vonn și-a ales un antrenor celebru! Obiectivul: Jocurile Olimpice din 2026
Lindsey Vonn și-a ales un antrenor celebru! Obiectivul: Jocurile Olimpice din 2026
De ce a revenit &icirc;n competiții la v&acirc;rsta de 40 de ani marea vedetă a sportului
De ce a revenit în competiții la vârsta de 40 de ani marea vedetă a sportului
ULTIMELE STIRI
Dinamo Zagreb a afișat prețurile pentru meciul cu FCSB! C&acirc;t costă un bilet pentru fanii rom&acirc;ni
Dinamo Zagreb a afișat prețurile pentru meciul cu FCSB! Cât costă un bilet pentru fanii români
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, de la 17:45! Se anunță o partidă incendiară &icirc;n Supercupa Turciei
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, de la 17:45! Se anunță o partidă incendiară în Supercupa Turciei
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns &icirc;n Arabia Saudită: &rdquo;Acolo vrea să joace&rdquo;
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns în Arabia Saudită: ”Acolo vrea să joace”
Cum l-au numit englezii pe Radu Drăgușin, după ce Florin Manea a dezvăluit unde poate ajunge de la Tottenham
Cum l-au numit englezii pe Radu Drăgușin, după ce Florin Manea a dezvăluit unde poate ajunge de la Tottenham
Șansă imensă pentru Drăgușin: Tottenham &ndash; Aston Villa, diseară, cu o miză importantă pentru Radu
Șansă imensă pentru Drăgușin: Tottenham – Aston Villa, diseară, cu o miză importantă pentru Radu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”

Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca

Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca



Recomandarile redactiei
Dinamo Zagreb a afișat prețurile pentru meciul cu FCSB! C&acirc;t costă un bilet pentru fanii rom&acirc;ni
Dinamo Zagreb a afișat prețurile pentru meciul cu FCSB! Cât costă un bilet pentru fanii români
Cum l-au numit englezii pe Radu Drăgușin, după ce Florin Manea a dezvăluit unde poate ajunge de la Tottenham
Cum l-au numit englezii pe Radu Drăgușin, după ce Florin Manea a dezvăluit unde poate ajunge de la Tottenham
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns &icirc;n Arabia Saudită: &rdquo;Acolo vrea să joace&rdquo;
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns în Arabia Saudită: ”Acolo vrea să joace”
Șansă imensă pentru Drăgușin: Tottenham &ndash; Aston Villa, diseară, cu o miză importantă pentru Radu
Șansă imensă pentru Drăgușin: Tottenham – Aston Villa, diseară, cu o miză importantă pentru Radu
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, de la 17:45! Se anunță o partidă incendiară &icirc;n Supercupa Turciei
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, de la 17:45! Se anunță o partidă incendiară în Supercupa Turciei
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă &icirc;n vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au &icirc;nghesuit la Formula 1&nbsp;
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1 
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!