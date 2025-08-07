GALERIE FOTO Lindsey Vonn și-a ales un antrenor celebru! Obiectivul: Jocurile Olimpice din 2026

Schioarea americancă a revenit în circuit după o pauză de cinci ani.

Americanca Lindsey Vonn, care a revenit în activitate în iarna trecută după o pauză de peste cinci ani, l-a angajat pe fostul schior norvegian Aksel Lund Svindal ca antrenor pentru a o însoţi în sezonul olimpic, a anunţat ea miercuri, potrivit AFP.

„Integrarea lui Aksel în echipa mea pentru acest sezon pare a fi un pas firesc şi incredibil de emoţionant.

Am împărtăşit atât de multe poveşti pe munte, de la antrenamente până la victorii în Cupa Mondială”, a explicat Lindsey Vonn, citată într-un comunicat al producătorului său de echipament de schi.

  • 10 Lindsey Vonn 07
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„De-a lungul anilor de antrenament şi curse împreună, Lindsey şi cu mine am construit o relaţie bazată pe încredere şi respect. Simţeam că pot avea un impact rapid. Am fost puţin surprins când Lindsey m-a sunat, dar mai ales onorat”, a afirmat Svindal.

Doi sportivi cu un palmares impresionant

Colaborarea lor a început în această vară, în timpul unui stagiu de pregătire în Chile. „Cunoştinţele sale despre acest sport, în special în ceea ce priveşte echipamentul şi strategia de cursă, sunt de neegalat şi i-am apreciat întotdeauna ideile. Faptul că îl am oficial în echipa mea în timp ce ne pregătim pentru Jocurile Olimpice de la Cortina este un avantaj enorm”, a apreciat Vonn.

Vonn şi Svindal, câştigători ai Cupei Mondiale de schi alpin de patru, respectiv de două ori, au fost cele două vedete ale disciplinei în anii 2010, atât pe pârtie, cât şi în afara ei. Sportiva americană, campioană olimpică la coborâre (2010), a obţinut 82 de victorii în Cupa Mondială. Norvegianul, dublu campion olimpic (super-G în 2010 şi coborâre în 2018), s-a impus de 36 de ori.

Revenirea din retragere la vârsta de 40 de ani

S-au retras în acelaşi timp la Campionatele Mondiale din 2019, dar în toamna anului 2024, Vonn a revenit în activitate la peste 40 de ani. Şi-a regăsit foarte repede forma, cu un loc patru la a treia cursă de super-G la St. Anton (Austria) şi un podium la ultima cursă a iernii la Sun Valley (Colorado), tot în super-G.

„Această revenire are ca scop depăşirea limitelor şi demonstrarea a ceea ce este posibil, iar eu cred că Aksel mă va ajuta să obţin avantajul suplimentar de care voi avea nevoie în această aventură ambiţioasă”, a declarat miercuri americanca în vârstă de 41 de ani. 

Pe Olimpia della Tofane din Cortina d'Ampezzo (unde a obţinut 12 victorii în Cupa Mondială), Vonn va viza a patra medalie olimpică, la opt ani după ultima (bronz în 2018 în super-G). news.ro

