VIDEO Gloria Bistrița, fără vreo șansă în duelul de acasă cu Metz din Champions League! Ardelencele stau însă bine în clasament

Alexandru Hațieganu
Înfrângere pentru reprezentanta Ligii Florilor în competiție.

Gloria BistritaAsuka FujitaLorena OstaseHandball MetzEHF Champions League
CS Gloria Bistriţa a fost învinsă de echipa franceză Handball Metz, cu scorul de 31-24 (14-11), duminică, pe teren propriu, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria a fost condusă de la început până la finalul jocului, oaspetele având 5-0 în debutul meciului.

Echipa ardeleană s-a apropiat de câteva ori la un singur gol pe tabelă, însă în cele din urmă a pierdut fără drept de apel.

Asuka Fujita, cea mai bună de la bistrițence

Golurile gazdelor au fost marcate de Asuka Fujita 6, Paula Arcos Poveda 4, Lorena Ostase 4, Larissa Nusser 2, Danila Patricia So Delgado Pinto 2, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Monika Kobylinska 1, Bianca Maria Bazaliu 1, Kaba Gassama Cissokho 1, Angela Ştefania Stoica 1.

Portarul Renata Lais De Arruda a avut 16 intervenţii (34,04%).

Pentru echipa din Hexagon au înscris Sarah Bouktit 7 goluri, Lena Grandveau 6, Petra Vamos 6, Suzanne Wajoka 4, Lucie Granier 3, Tyra Axner 2, Lylou Borg 2.

Johanna Bundsen a totalizat 13 intervenţii (36,11%), iar Sabrina Novotna a apărat un şut (50%).

Pentru Gloria urmează meciul cu Gyor, deținătoarea trofeului

În celelalte meciuri ale grupei, sâmbătă, OTP Group Buducnost Podgorica a pierdut acasă cu Gyori Audi ETO KC, 20-36, iar duminică, BV Borussia Dortmund a învins-o pe DVSC Schaeffler cu 28-26, iar Team Esbjerg a dispus de Storhamar Handball Elite cu 30-24.

Gloria va juca următorul meci pe 4 octombrie, în deplasare, cu Gyori Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului.

Clasamentul grupei

1. Gyori Audi ETO KC 6 puncte

2. Metz Handball 6

3. Gloria Bistriţa 4

4. BV Borussia Dortmund 4

5. Team Esbjerg 2

6. Storhamar Handball Elite 2

7. DVSC Schaeffler 2

8. OTP Group Buducnost 0

Agerpres

Edward Iordănescu vs ”drăguțul jucător” Valentin Cojocaru, duelul românilor din Ekstraklasa, decis de un penalty!
Elias Charalambous, despre jucătorul "uitat" de la FCSB: "Am fost nedrepți cu el"
FCSB pregătește un stadion plin pentru duelul cu Young Boys! Câte bilete au fost vândute
Ionuț Radu, "eroul fără pelerină", premiat în LaLiga: "Mulțumesc, dar nu contează"
Andrea Mandorlini a făcut anunţul despre Louis Munteanu!
Edward Iordănescu vs ”drăguțul jucător” Valentin Cojocaru, duelul românilor din Ekstraklasa, decis de un penalty!

Elias Charalambous, despre jucătorul "uitat" de la FCSB: "Am fost nedrepți cu el"

FCSB pregătește un stadion plin pentru duelul cu Young Boys! Câte bilete au fost vândute

Ionuț Radu, "eroul fără pelerină", premiat în LaLiga: "Mulțumesc, dar nu contează"

Andrea Mandorlini a făcut anunţul despre Louis Munteanu!

L'Equipe, cel mai tare titlu după ce echipa Europei a învins SUA și a câștigat Ryder Cup!



Elias Charalambous, despre jucătorul "uitat" de la FCSB: "Am fost nedrepți cu el"
FCSB pregătește un stadion plin pentru duelul cu Young Boys! Câte bilete au fost vândute
Ionuț Radu, "eroul fără pelerină", premiat în LaLiga: "Mulțumesc, dar nu contează"
Andrea Mandorlini a făcut anunţul despre Louis Munteanu!
Alex Băluță a debutat în SUA! Decizia luată de Los Angeles FC
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Gloria Bistrița-Năsăud, victorie la scor în EHF Champions League! Fetele lui Florentin Pera, în formă maximă, cu portar-golgheter
Transferuri pentru titlu! Vâlcea a adus trei jucătoare din naționalele Suediei și Japoniei
Record mondial stabilit de naționala feminină a României! Lorena Ostase și compania, de neoprit
Gloria Bistrița, transferuri spectaculoase din bani publici: echipa lui Florentin Pera a anunțat două mutări-bombă
