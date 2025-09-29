CS Gloria Bistriţa a fost învinsă de echipa franceză Handball Metz, cu scorul de 31-24 (14-11), duminică, pe teren propriu, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Gloria a fost condusă de la început până la finalul jocului, oaspetele având 5-0 în debutul meciului.
Echipa ardeleană s-a apropiat de câteva ori la un singur gol pe tabelă, însă în cele din urmă a pierdut fără drept de apel.
Asuka Fujita, cea mai bună de la bistrițence
Golurile gazdelor au fost marcate de Asuka Fujita 6, Paula Arcos Poveda 4, Lorena Ostase 4, Larissa Nusser 2, Danila Patricia So Delgado Pinto 2, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Monika Kobylinska 1, Bianca Maria Bazaliu 1, Kaba Gassama Cissokho 1, Angela Ştefania Stoica 1.
Portarul Renata Lais De Arruda a avut 16 intervenţii (34,04%).
Pentru echipa din Hexagon au înscris Sarah Bouktit 7 goluri, Lena Grandveau 6, Petra Vamos 6, Suzanne Wajoka 4, Lucie Granier 3, Tyra Axner 2, Lylou Borg 2.
Johanna Bundsen a totalizat 13 intervenţii (36,11%), iar Sabrina Novotna a apărat un şut (50%).
Pentru Gloria urmează meciul cu Gyor, deținătoarea trofeului
În celelalte meciuri ale grupei, sâmbătă, OTP Group Buducnost Podgorica a pierdut acasă cu Gyori Audi ETO KC, 20-36, iar duminică, BV Borussia Dortmund a învins-o pe DVSC Schaeffler cu 28-26, iar Team Esbjerg a dispus de Storhamar Handball Elite cu 30-24.
Gloria va juca următorul meci pe 4 octombrie, în deplasare, cu Gyori Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului.
Clasamentul grupei
1. Gyori Audi ETO KC 6 puncte
2. Metz Handball 6
3. Gloria Bistriţa 4
4. BV Borussia Dortmund 4
5. Team Esbjerg 2
6. Storhamar Handball Elite 2
7. DVSC Schaeffler 2
8. OTP Group Buducnost 0
Agerpres