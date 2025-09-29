CS Gloria Bistriţa a fost învinsă de echipa franceză Handball Metz, cu scorul de 31-24 (14-11), duminică, pe teren propriu, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria a fost condusă de la început până la finalul jocului, oaspetele având 5-0 în debutul meciului.

Echipa ardeleană s-a apropiat de câteva ori la un singur gol pe tabelă, însă în cele din urmă a pierdut fără drept de apel.

