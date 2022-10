Jill Biden, huiduită copios la un eveniment sportiv din SUA! 

Născută și crescută la Hammonton, chiar în apropiere de Philadelphia, soția președintelui american Joe Biden a fost invitată la meciul dintre Philadelphia Eagles și Dallas Cowboys, unde a participat la momentul aruncării monedei de către arbitru, a fost căpitan de onoare al echipei gazdă pentru a promova campania "Cancer Moonshot" a președinției și a cântat imnul echipei, "Fly Eagles Fly", alături de alți invitați și de public.

Spectatorii au fluierat-o pe Jil Biden, deși promova un program de combatere a cancerului!

Deși Prima Doamnă a SUA este fan asumat al echipelor sportive locale, Philadelphia Eagles (fotbal american), Philadelphia Phillies (baseball), Philadelphia Union (fotbal) și Philadelphia 76ers (baschet), ea nu a fost iertată de spectatori, din tribunele Lincoln Financial Field auzindu-se un cor puternic de huiduieli, imediat după ce a fost prezentată de crainicul stadionului. Oprobiul publicului a fost mult mai puternic decât la meciul de baseball dintre Philadelphia Phillies și Washington Nationals, disputat pe 10 septembrie, când fluierăturile au fost răzlețe.

Spectatorii au luat atitudine, probabil, față de valul de violență care a învăluit orașul american de 1.6 milioane de locuitori din Pennsylvania. Dacă anul 2021 a adus o creștere record a crimelor violente, în acest an jafurile s-a dublat ca număr și s-au înregistrat 388 de crime, în primele nouă luni, față de 384 în tot anul trecut. Clubul a evitat controversele și nu a postat fotografii cu Prima Doamnă pe paginile sale de pe rețele de socializare, dar le-a prezentat pe cele cu cântărețul de muzică country Jimmie Allen, care a avut un recital în pauza partidei.

Președintele Biden, tot mai departe de al doilea mandat ca președinte

Joe Biden (79 de ani) are o rată tot mai scăzută de popularitate și e improbabil să mai obțină al doilea mandat la Casa Albă, după ce campanii sprijinite de acesta, precum definanțarea secțiilor de poliție (Defund The Police), deschiderea granițelor pentru milioane de imigranți ilegali (Open Border), concedierea tuturor angajaților federali care nu s-au vaccinat anti-Covid 19 sau sprijinirea unor procurori liberali, care nu trimit în judecată criminali violenți recidiviști, s-au împletit cu problemele economice grave, prilejuite de izbucnirea războiului din Ucraina, de competitivitatea tot mai scăzută a economiei americane în fața rivalilor din Asia, de inflația galopantă (8.2% în ultimul an), de măsuri economice neadecvate și de o trecere forțată către energia regenerabilă, în condițiile în care nu există resurse, deocamdată, pentru a înlocui total furnizarea de energie din surse fosile.

Conform ultimelor sondaje, Biden are o rată de aprobare de doar 35%-45% în rândul electoratului american, în funcție de companiile de cercetare și sondare a opiniei publice, una dintre cele mai mici din istoria modernă, iar mulți candidați democrați la alegerile din noiembrie 2022 au preferat să nu îl mai invite la mitinguri electorale, pentru a nu fi percepuți ca apropiați ai actualei conduceri de la Casa Albă.



Majoritatea analiștilor politici se așteaptă ca, ultimii doi ani de mandat ai lui Biden să devină un coșmar, pentru că rivalii republicani sunt favoriți să câștige controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA (Senat și Camera Reprezentanților), după ce au preluat inițiativa în cadrul Curții Constituționale, în timpul mandatului lui Donald Trump. Pentru președintele în funcție ar urma blocarea tuturor actelor normative propuse și chiar un proces de destituire (impeachment), mai ales din cauza afacerilor desfășurate de fiul său, Hunter.

Foto - First Lady Dr. Jill Biden (FB) / @philadelphiaeagles (FB)