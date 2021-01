Chiar e cel mai PUTERNIC om al lumii! DRAMELE inimaginabile prin care a trecut presedintele Joe Biden. Familia i-a fost DESTRAMATA

Joe Biden, noul presedinte al Statelor Unite, are o viata personala marcata de evenimente tragice.

Politicianul in varsta de 78 de ani a ajuns la apogeul carierei sale, devenind miercuri, 20 ianuarie, al 46-lea presedinte al SUA, luandu-i locul la Casa Alba controversatului Donald Trump. In spatele ascensiunii profesionale care l-a facut acum cel mai puternic om din lume, Joe Biden ascunde drame familiale uriase care i-au pus la incercare puterea mentala.

Sirul de tragedii cu care s-a confruntat Biden a inceput intr-o seara de decembrie a anului 1972, cand sotia sa de-atunci, Neilia Hunter, impreuna cu cei trei copii ai cuplului, au plecat sa cumpere bradul de Craciun. A urmat un accident de trafic, in care sotia Neilia si Naomi, fiica de 1 an a lui Joe Biden, si-au pierdut viata in drum spre spital. Ceilalti doi copii, Beau (3 ani) si Hunter (2 ani) au supravietuit, dar cu o sumedenie de leziuni si oase rupte.

Accidentul a survenit la putin timp dupa ce Joe Biden reusise un prim succes major in politica, castigandu-si un loc in Senat. Moartea sotiei si a fiicei l-au marcat atat de tare incat prin minte i-au trecut ganduri negre, de la renuntarea la functia pe care o avea pana la sinucidere. Joe Biden si-a refacut viata peste cativa ani, in 1976, cu actuala sotie, Jill, cu care a mai facut un copil, pe Ashley, acum in varsta de 39 de ani.

Destinul i-a mai rezervat insa o surpriza neplacuta presedintelui american, in 2015, atunci cand fiul sau Beau Biden (fost procuror general in statul Delaware) a pierdut lupta cu o boala incurabila, mai exact o forma rara de cancer cerebral.