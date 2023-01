"Sunt curios să descopăr dragonul din mine!" Ionuț Iftimoaie are planuri mari la Survivor România 2023 (azi, 20:30 Pro TV și VOYO)

Printre cei 12 Faimoși care au au spus „Da” provocării din Republica Dominicană se află și Ionuț Iftimoaie, campion la kickboxing.

Ionuț Iftimoaie, la Survivor România 2023

În vârstă de 44 de ani, Ionuț Iftimoaie s-a consacrat în sporturile de contact în urmă cu două decenii, când nume mari ale fenomenului veneau în galele din România.

Cu un stil spectaculos de a lupta în kick-boxing, cu serii năucitoare de pumni și eschive inteligente, sportivul din Comănești era unul dintre cei mai adulați exponenți ai circuitului Local Kombat. A făcut meciuri mari în care lupta cu știință și inteligență și impresiona prin spiritul de sacrificiu.

Iftimoaie avea fani de toate vârstele și adula provocările. O nouă provocare a venit pentru Iftimoaie la vârsta de 44 de ani.

Iftimoaie a strâns 15 victorii în kick-boxing, a terminat un meci la egalitate și a suferit șase înfrângeri. Printre adversarii săi de top s-au numărat Ray Sefo, Alexander Ustinov, Dzevad Poturak sau Sergey Gur.

Participarea la Survivor România 2023 este mai mult decât o provocare pentru Ionuț Iftimoaie, fostul kickboxer român fiind convins de faptul că totul va fi diferit de ceea ce a întâlnit în ringul de box de-a lungul carierei sale de 20 de ani.

Ionuț Iftimoaie: "Sunt mulți factori care te pot face KO în Republica Dominicană!"

„Survivor reprezintă nu doar o provocare, ci foarte multe provocări. Da, poate lipsa de hrană, dorul de casă, depărtarea de țară reprezintă o provocare diferită în comparație cu cele pe care le-am avut în ringul de box de-a lungul celor 20 de ani de carieră.

Lucrul care contează cel mai mult a fost și cel pe care l-am învățat în timpul carierei sportive - aceea de a nu confunda viața din ring cu viața de zi cu zi. Ei bine, în Republica Dominicană, cred că este nevoie de o combinație și pentru prima dată o să fie un cocktail între cele două stări.

Sincer, sunt și eu curios să descopăr dragonul din mine, omul care o să iasă la suprafață la atâtea provocări.

Am emoții pentru că este singura emisiune care reuește să stârnească în mine această provocare. Sunt mulți factori care te pot face knockout în Republica Dominicană însă eu am să încerc de fiecare dată să rezist, așa cum de altfel am făcut-o și până acum!”, a dezvăluit Ionuț Iftimoaie.