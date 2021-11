Hocheist de națională mort după ce s-a prăbușit pe patinoar în timpul unui meci

Boris Sadecky, hocheist în vârstă de 24 de ani de la Bratislava Capitals cu prezențe la echipele naționale ale Slovaciei, a încetat ieri din viață.

În urmă cu cinci zile, în timpul meciului jucat cu austriecii de la Dornbirn Bulldogs, Sadecky s-a prăbușit brusc și și-a pierdut cunoștința.

Personalul medical a încercat să-l resusciteze pe patinoar înainte ca hocheistul să fie transferat la un spital din Dornbirn, unde însă Sadecky a decedat.

Very sad. ???????? F Boris Sadecky (@bratislavaCAPS) has passed away just at age 24.

Trencin-born center collapsed in @betathomeICE away game at @DECBulldogs on 29. Oct.

He played 52 games in the @khl_eng for @hcslovanba, before moving to the ICEHL he played in @Tipos_extraliga. pic.twitter.com/wTsxxZkFmo