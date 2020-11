Nu este o gluma! Lukas Podolski se va apuca de HOCHEI! Fostul campion mondial a facut un pariu nebun de care trebuie sa se tina de cuvant

La 35 de ani, Podolski evolueaza in prima Liga Turca pentru Antalyaspor.

"Poldi" s-a nascut in Gliwice, Polonia, dar familia lui s-a mutat mai tarziu in Koln, oras in care a debutat si ca fotbalist profesionist. Chiar daca a evoluat pentru cluburi mari ca Bayern Munchen sau Arsenal, fotbalistul a declarat in repetate randuri ca FC Koln va ramane in inima lui.

Echipa de hochei a orasului, Kolner Haie a fost aproape sa intre in faliment, dar Podolski i-a ajutat sa evite acest lucru. Acum, fotbalistul este gata sa intre pe teren in sezonul 2020/2021, daca echipa va reusi sa vanda 100,000 de bilete virtuale.

Clubul a anuntat propunerea nebuna pe pagina sa de Twitter, scriind: "Saptamana trecuta, campionul mondial din Koln a venit cu un pariu nebun pentru clubul de hochei pe gheata."

Podolski intentioneaza sa se tina de cuvant insa nu a explicat cum intentioneaza sa joace si hochei si fotbal, avand in vedere ca germanul este legitimat in Turcia in acest moment.

"Odata ce totul va fi un pic mai calm, vom sta impreuna cu clubul pentru a vedea cum continuam. Astept cu nerabdare sa fiu fotbalistul celor de la Haie!", a declarat Lukas Podolski.

Wette gewonnen! Wir haben die 100.000er-Marke an verkauften #immerwigger-Tickets geknackt! @Podolski10 wird Spieler der Kölner Haie???????? Mehr Infos bekommt Ihr hier⬇️https://t.co/WrHh1qXeKL pic.twitter.com/5osoyMWPvX — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) November 18, 2020