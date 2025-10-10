Dublă lovitură pentru Bosnia înaintea meciului cu România!

România va participa cu patru sportive la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), care vor avea loc în perioada 19-25 octombrie, a anunţat Federaţia Română de Gimnastică, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Cele patru gimnaste sunt Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu.

Ultimele medalii ale României la CM au fost argintul lui Marian Drăgulescu și bronzul Larisei Iordache din 2015



Sportivele vor fi însoţite de antrenorii Camelia Voinea (mama Sabrinei), Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu, de arbitrele Liliana Cosma şi Daniela Trandafir, de kinetoterapeuţii Foti Tona şi Răzvan Spirescu.

Şeful delegaţiei este preşedintele FRG, fostul gimnast Ioan Silviu Suciu.

România nu a mai obţinut o medalie la Campionatele Mondiale de zece ani, din 2015, scrie Agerpres, când Marian Drăgulescu câştiga argintul la sărituri, iar Larisa Iordache bronzul la individual compus, la Glasgow.

Mândria României: Sabrina Voinea, aur la Cupa Mondială de la Paris



În septembrie, gimnasta de 18 a mai produs un rezultat cu adevărat valoros, după prestațiile ei excelente, anul trecut, în același oraș, la Jocurile Olimpice.

Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.

În finala la sol, Sabrina Maneca Voinea a fost notată cu 13.800, cu care s-a clasat pe locul I. În calificări, ea a primit nota 13.666.

La startul competiţiei s-au aflat 218 participanţi din 51 naţiuni.

