VIDEO | Tragedie in ring: un campion din boxul thailandez a murit dupa un KO

Tragedie in ring, la un meci de box disputat in Bangkok, Thailanda. Luptatorul italian Christian Daghio, in varsta de 49 de ani, a murit dupa ce a fost facut KO.

Daghio a fost pus la podea de o lovitura puternica a adversarului sau, si a fost transportat la spital. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic.

Christian Daghio, originar din Carpi, Italia, a castigat de 7 ori titlul mondial in box thailandez. In ultimii ani, se batea doar dupa reguli de box.

