Ioan Bran, remaniata: gafele care au facut-o celebra! Cine e noul ministru al Sportului: a fost fotbalist si antrenor

Ioana Bran nu va mai conduce Ministerul Tineretului si Sportului.

Ioan Bran, in varsta de 32 de ani, a fost remaniata, iar locul ei va fi luat de senatorul Constantin Bogdan Matei, profesor de sport din Valcea.

Constantin Bogdan Matei, in varsta de 38 de ani, a fost fotbalist si antrenor in ligile mici. "Am inceput sa joc fotbal de la 12 ani si am activat, in Facultate, la echipa Universitatea Sibiu care juca atunci in Liga a 3-a. Dar am ajuns sa antrenez copii pentru ca asta mi-am dorit cel mai mult, iubesc sa antrenez copii de la grupe foarte mici”, declara in 2016 Bogdan Matei pentru o publicatie locala.

Mandatul Ioanei Bran a fost marcat de numeroase gafe. Si-a pus consilierii sa sune in direct la emisiune de la Europa FM pentru a-i pune intrebari, afirmat ca suma de 25 de lei pe zi e arhisuficient pentru ratia sportivilor, iar la inceputul lunii a urcat pe podium la Campionatele Mondiale de Haltere, alaturi de sportivii romani, intr-o tinuta total neadecvata pentru un oficial al statului roman.