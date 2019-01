FEDERER, ELIMINAT DE LA AUSTRALIAN OPEN | "E IDOLUL meu de cand aveam 6 ani!" Performanta pustiului Tsitsipas, la 18 ani dupa ce Federer reusea acelasi lucru cu Sampras

Campionul en-tire, elvetianul Roger Federer (favorit 3) a fost eliminat de grecul Stefanos Tsitsipas (cap de serie 14), in optimi la Australian Open.

Tsitsipas s-a impus cu scorul de 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (7/5). Meciul a durat trei ore si 45 de minute. Singurul break al partidei a fost reusit de Tsitsipas in setul al 3-lea! Federer a avut 12 sanse de break, insa nu a reusit sa fructifice vreuna dintre ele.

"Federer este idolul meu inca de cand aveam 6 ani" a spus Tsitsipas, 20 de ani, dupa partida. "Am pierdut in fata unui jucator mai bun in aceasta seara" a spus Federer dupa meci.

In sferturi, Tsitsipas va juca impotriva spaniolului Roberto Bautista Agut, favorit 22.

.@StefTsitsipas has been idolising Roger Federer since the age of six. At 20-years-old, he's speechless ????#AusOpen pic.twitter.com/VOe2cfhzP0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019