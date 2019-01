AUSTRALIAN OPEN | Federer, cum rar este vazut! Elvetianul a rabufnit pe teren: "Cred ca ai constiinta incarcata!"

Roger Federer joaca cu grecul Stefanos Tsitsipas in optimi la Australian Open.

Meciul este unul extrem de disputat, iar tensiunea s-a facut simtita inca din primul game al meciului.

Elvetianul a cedat nervos si s-a certat cu arbitrul, lucru rar intalnit la Federer.

Tsitsipas fusese avertizat de doua ori pentru depasirea timpului regulamentar pentru serviciu. Grecul a reluat serviciul al doilea si a facut dubla greseala.

Aflat in dificultate, la 40-40, jucatorul de doar 20 de ani a contestat o decizie a arbitrului, care vazuse mingea trimisa de el in afara terenului. Dupa verificarea cu sistemul hawk eye, s-a dovedit ca mingea a fost in teren, iar arbitrul i-a acordat punctul.

Roger Federer a rabufnit si i-a reprosat arbitrului James Keothavong ca nu trebuia sa mai ia in considerare cerinta lui Tsitsipas, pentur ca aceasta a venit prea tarziu.

"A fost o decizie tarzie. Cred ca ai constiinta incarcata ca i-ai dat doua avertismente, asta cred!", a rabufnit Federer.

La momentul transmiterii acestei stiri, Roger Federer este condus cu 2-1 la seturi de Stefanos Tsitsipas.