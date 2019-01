Barcelona a scapat de infrangerea la masa verde cu Levante! Explicatia incredibila data de Federatie

FC Barcelona continua in Copa del Rey si si-a aflat adversara!

Ernesto Valverde a scapat cu fata curata - greseala lui de a-l introduce pe teren pe tanarul Chumi, desi acesta era suspendat pentru numarul de cartonase galbene, nu a fost sanctionata de Federatie. Aceasta a motivat decizia prin faptul ca cei de la Levante au facut prea tarziu plangere!

Levante dorea sa castige cu 3-0 la masa verde partida pe care o castigase pe teren cu scorul de 2-1. In retur, Barcelona a castigat cu 3-0. O decizie in favoare celor de la Levante ar fi provocat o noua dilema - cine se califica in sferturi in conditiile in care la general scorul ar fi fost 3-3?

Scapata de sanctiune, Barcelona si-a aflat adversara din sferturile Copa del Rey: Sevilla. Real Madrid va juca impotriva lui Girona, Valencia cu Getafe, Betis cu Espanyol.