Moment incredibil la Australian Open! Federer a patit-o ca Rooney! Motivul pentru care a fost oprit de un agent de paza la Melbourne. VIDEO

La Australian Open nu conteaza cine esti, ai nevoie de acreditare.

Dupa ce mai zilele trecute Maria Sharapova avea nevoie de acreditare pentru a-si continua drumul in complexul sportiv de la Australian Open, a venit si randul campionului en-titre sa fie tras la raspundere pentru ca nu are acreditarea la el. Elvetianul a fost nevoit sa-si astepte antrenorul si echipa pentru a putea avea acces mai departe pe holurile de la Melbourne.

Pe teren, lucrurile stau diferit, Roger are tenisul la el de fiecare data si face victime la fiecare partida disputata in Australia. El este deja in optimile de finala, acolo unde-l va intalni pe campionul NextGen, grecul Stefanos Tsitsipas, locul 15 ATP.