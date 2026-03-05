București, 4 martie 2026 – eSuperliga, liga oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, dă startul noului sezon în acest weekend, pe 6 și 7 martie, la Palas Mall în Iași. Primele două zile de competiție marchează debutul sezonului 2026 și aduc în fața publicului cele 16 cluburi ale Superligii României, care vor concura pentru titlul de campioană și premii totale de 20 de mii de euro.

După un sezon precedent care a confirmat interesul tot mai mare pentru fotbalul virtual în România, eSuperliga revine cu un format competițional de tip Swiss în sezonul regulat.

La Iași, la Palas Mall, se vor disputa primele două etape ale competiției, fiecare zi programând câte 8 meciuri în jocul EA SPORTS FC™. Startul confruntărilor este programat la ora 16:30, iar accesul publicului este liber.

Noua ediție reunește toate cele 16 cluburi din Superliga României, care revin în competiție pentru un nou sezon: FC Argeș Pitești, FC Botoșani, FC CFR 1907 Cluj, FC Dinamo 1948, FC Farul Constanța, FCSB, FC Hermannstadt, FC Petrolul Ploiești, FC Rapid 1923, FC Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, Universitatea Craiova și UTA Arad. FC Metaloglobus București și FK Csikszereda Miercurea Ciuc sunt echipele ce întregesc plutonul noului sezon, după ce au promovat din Liga 2.

Cea mai surprinzătoare mutare la nivelul jucătorilor care reprezintă cluburile în noul sezon de eSuperliga este transferul lui Răzvan Puiu la CFR Cluj. Campionul en-titre al competiției va evolua în ediția 2026 pentru formația din Gruia, după ce în sezonul precedent a reprezentat Universitatea Craiova, alături de care a câștigat atât titlul de campion eSuperliga, cât și trofeul eSupercupei.

Jucătorii echipelor vor fi prezentați sâmbătă, 6 martie, înainte de începerea competiției. Programul meciurilor urmează să fie stabilit în urma tragerii la sorți.

Pe lângă spectacolul din arena de joc, evenimentul de la Iași aduce și întâlniri speciale cu unii dintre cei mai apreciați creatori de conținut din gamingul românesc. Fanii sunt invitați la sesiuni de meet & greet programate la ora 19:00, după încheierea meciurilor:

6 martie: Theo, Mădălin Șerban

Theo, Mădălin Șerban 7 martie: Mădălin Adrian, Xslayder

Miza sezonului 2026 depășește granițele competiției interne. Cei mai bine clasați jucători din eSuperliga și eSuperCupa vor obține locuri în cadrul etapelor internaționale organizate de EA SPORTS, respectiv în FC Pro World Championship și în eChampions League.

Meciurile oficiale din eSuperliga vor putea fi urmărite online pe canalul de YouTube oficial.

Mai multe detalii se găsesc pe www.esuperliga.live.