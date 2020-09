Este aproape OARBA, dar arata BETON! Prima sportiva cu dizabilitati care a STRALUCIT in Playboy. Ce defect de vedere are si cum se manifesta

Germanca Elena Krawzow a stabilit o premiera in lumea sportului paralimpic, acceptand provocarea de a poza dezbracata in Playboy.

Elena Krawzow are 26 de ani si e o multipla medaliata europeana, mondiala si olimpica in competitiile de natatie rezervate sportivilor cu dizabilitati. De asemenea, Elena e in acelasi timp o tanara foarte frumoasa, calitatile sale fizice remarcabile aducand-o in atentia celebrei reviste pentru barbati Playboy.

"Da, e adevarat, sunt prima sportiva paralimpica in Playboy", a mentionat ea pe contul de Instagram, alaturand si coperta editiei in limba germana a revistei.

Cu aceasta ocazie, Elena Krawzow a dat detalii si despre boala care i-a afectat vederea aproape in totalitate. Inotatoarea a inceput sa aiba probleme cu vederea la varsta de 7 ani, cand traia in Kazahstan, iar doctorii au diagnosticat-o cu o afectiune ereditara, boala Stargardt.

"Pana la 23 de ani, vederea mi s-a deteriorat putin cate putin. Macula e o zona din intteriorul ochiului cu care se poate vedea cel mai clar, iar la mine e afectata, nu pot sa vad decat in proportie de 3 la suta si doar pe partile laterale. De exemplu, daca 3 persoane stau in fata mea, pot sa le vad numai pe cele din margine", s-a confesat Elena.