Discursul ținut de președintele IPC la deschiderea Jocurilor Paralimpice nu s-a auzit în China. Făcea apel la pace în Ucraina

„Pace!”, a strigat preşedintele Comitetului Internaţional Paralimpic, Andrew Parsons, la finalul discursului său prilejuit de deschiderea competiţiei.

„Secolul XXI este pentru dialog şi diplomaţie, nu pentru război şi ură. Armistiţiul olimpic reprezintă o rfezoluţie ONU adoptată de 193 de state membre la Adunarea Generală a ONU. Trebuie să fie respectat şi onorat, nu încălcat”, a afirmat Parsons.

Reprezentanţii Ucrainei au intrat în stadion în aplauzele publicului, unii dintre ei cu pumnul ridicat, potrivit news.ro.

Președintele Comitetului Paralimpic Internațional și-a început discursul cu un mesaj de pace vizavi de evenimentele nefericite în desfășurare din Ucraina.

„Astăzi vreau și trebuie să încep cu un mesaj de pace. Ca lider al acestei organizații, unde diversitatea este celebrată și diferențele sunt îmbrățișate, sunt oripilat de ce se întâmplă în lume acum”, și-a început Parsons discursul.

După acestă introducere, Andrew Parsons a continuat să vorbească despre conflictul din Ucraina, însă organizatorii chinezi i-au cenzurat discursul dând sonorul foarte încet, în China, iar USA Today scrie că translatorul chinez nu a tradus nimic din ce acesta a spus despre situația dramatică din Ucraina.

China’s state-run broadcaster didn’t translate and then silenced remarks by International Paralympic Committee president Andrew Parsons, as he derided Russia’s invasion of Ukraine during the Winter Paralympic opening ceremony in Beijing.@JoshRobinson23https://t.co/6I1BsGMxnI