CS Dinamo și-a deschis oficial academia de înot. Ce a spus David Popovici despre proiectul inspirat de performanțele sale

Noua academie dinamovistă și-a propus să inițieze în înot peste 15.000 de copii, în următorii 10 ani, și să descopere și să formeze sportivi care să reprezinte România la JO 2028 și JO 2032. Proiectul a fost inițiat după rezultatele excelente ale lui David Popovici la nivel internațional și va fi condus de Mihai Popovici, tatăl sportivului, și Walter Bolognani, fost antrenor coordonator al tuturor loturilor naționale de juniori și tineret ale Italiei.

David Popovici, desemnat cel mai valoros înotător al planetei în 2022:

"Eu cred în acest proiect, dar mai ales în oamenii care fac parte din acest proiect. Eu cred că oamenii fac acest proiect frumos și realizabil. Cred că cel mai frumos aspect al acestei academii este că Dinamo își propune să învețe copiii să înoate prin joacă, exact cum am învățat și eu. E modul care mi se pare cel mai potrivit ca să te îndrăgostești de apă. În viață, e important să știi să înoți. Nu știi când îți poate salva viața, nu știi când ajungi la mare. Apoi, este un sport foarte frumos, pe care eu am ajuns să-l iubesc, pentru că am văzut că nu e doar despre disciplină și rigoare. E și despre joaca în apă. Oamenii de aici știu prin ce o să treacă copiii și părinții care vor veni la această academie.

Cred că prezența mea aici este importantă pentru a auzi de la mine că sportul este benefic, este frumos și că, atunci când este făcut cum trebuie, formează copiii foarte bine pentru viață, din toate punctele de vedere. Înotul este foarte bun pentru inițierea în sport. Dacă copiilor pe place, e super, dacă nu, se pot îndrepta spre altul. E și o satisfacție personală, pentru că am fost oferit ca inspirație pentru academia de înot, tatăl meu va fi manager, oameni pe care îi știu și îi respect vor lucra acolo. Eu am fost un copil normal care a venit la înot din alte motive decât cel de a face performanță. Sper ca unii copii să ajungă să iubească înotul și alții să fie în lotul olimpic pentru următoarele olimpiade, să fim colegi. De fiecare dată când programul îmi va permite voi fi alături de ei, cred că se vor bucura cei mici să mă vadă".

Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici și manager al noii academii:

"Mâine începe oficial acest proiect. Am încercat să aduc alături de mine cei mai bun experți. Avem alături de noi unul dintre cei mai buni antrenori de înot din lume pentru copii și juniori, în persoana lui Walter Bolognani, plus încă nouă dintre cei mai buni antrenori de copii din România. Împreună, vrem să realizăm trei lucruri. În următorii 10 ani, vrem să ajutăm 15.000 de copii să învețe să înoate. Pe linia de performanță, vrem să avem cel puțin un înotător produs de CS Dinamo care să se califice la JO 2028, altul decât David Popovici sau Robert Glință. Apoi, cel puțin un înotător produs de clubul Dinamo am vrea să ajungă într-o finală, la JO 2023. Sunt obiective ambițioase, dar știm ce trebuie să facem și avem toată susținerea unuia dintre cele mai puternice cluburi din România și din Europa.

Proiectul va transforma cel puțin 15.000 de copii în copii care știu să înoate. Mi-aș dori foarte mult ca acest proiect să fie clonat la un moment dat și aplicat și în alte părți din țară. Practic, vrem să fie etalonul care să fie urmat în România. Nu doar pentru înot. România are o problemă reală în acest moment în materie de sportivi care practică orice sport. Baza este una foarte mică, și nu vorbim doar de înot. Vrem să avem cel puțin 15.000 de practicanți, din care să selecteze minim unul pentru Jocurile Olimpice. Nu e ușor, e o muncă titanică în spate.

Acest program va avea și o valență socială, pentru că cel puțin 40 de copii proveniți din medii defavorizate vor fi învățați să înoate și, ulterior, susținuți să se dezvolte în cadrul academiei. Așteptăm și alți sponsori și parteneri alături de noi. Încurajez copiii să vină la înot, indiferent că aleg Dinamo sau alt club. Este sportul cu cel mai mic risc de accidentare dintre toate sporturile și care dezvoltă cel mai armonios corpul".

Walter Bolognani, un antrenor italian de renume mondial:

"M-am mutat în România, locuiesc aici permanent. Am venit pe 27 decembrie, am petrecut Revelionul în România. Vreau să învăț cât mai repede limba română. Sunt foarte mândru, foarte mulțumit și foarte fericit să fac parte din acest proiect. Am fost contactat în luna septembrie pentru a mă alătura acestui proiect ambițios de la Dinamo. Pentru mine este o altă mare provocare în altă parte a Europei, unde pot să mă testez și să ofer toate cunoștințele mele și experiența mea. Cred că există un potențial imens aici. Începe mâine cu programul de inițiere și cred că putem ajunge la rezultate excelente pe termen mediu și lung. Așteptările unui club ca Dinamo nu pot fi decât înalte.

Vrem să creștem copiii într-un mediu perfect pentru performanță, nu vorbim doar de infrastructură sau de rezultate, ci și de atitudinea oamenilor care vor lucra cu mine. Vrem să creștem atleți, vrem să creștem campioni și vrem să creștem înotători. Am fost primit aici ca un rege, dar sunt doar un om care își pune la dispoziție toate cunoștințele profesionale în serviciu acestui club și al formării unor înotători cât mai buni. Am avut rezultate foarte bune de-a lungul carierei de antrenor, dar pe mine nu mă interesează CV-ul. CV-ul reprezintă trecutul, eu vreau să arăt în fiecare zi că sunt capabil să conduc un proiect important. Vreau să învăț ce înseamnă inotul românesc, pentru că este diferit de cel italian. Vreau să îmbin experiența mea din Italia cu această frumoasă cultură românească, pe care o respect și la nivel de sport, și la nivel uman".

Mihai Covaliu, președintele COSR:

"David Popovici a început acest sport pentru a fi mai sănătos, pentru a corecta o problemă de sănătate. A făcut acest drum până la o performanță uriașă, tocmai pentru că a fost orientat către înot. Baza sportului de performanță este sportul de masă. Datoria noastră este să creăm facilități cum este această academie de înot, pentru a avea cetățeni sănătoși și, la nivelul următor, sportivi de înaltă performanță, cu care să ne putem mândri, care să fie cei mai buni din lume, să doboare recorduri mondiale și să fie o inspirație pentru tânăra generație. Felicit clubul Dinamo și echipa acestui proiect, pentru că au pus bazele acestei inițiative, care își propune să ne furnizeze sportivi pentru JO 2028 și JO 2032".

Ionuț Adrian Popa, președintele Clubului Sportiv Dinamo:

"Tot ce s-a întreprins în mandatul meu a avut fundamentare în calculele financiare. Urmărim ca pas cu pas, an cu an, clubul să obțină o mare parte din buget din venituri proprii. Nu vrem ca percepția să fie că statul român se implică și finanțează direct. Tot ce dezvoltăm, cu bătaie pe termen mediu și lung, vrem să fie cu autofinanțare. Fără David Popovici, acest proiect sigur nu ar fi avut succes, poate nici nu aveam ideea de a face așa ceva".

Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici:

"Uneori ne pierdem în lucrurile materiale și credem că doar resursa materială este importantă. Câteodată căutăm o scuză în chestia asta. Eu trăiesc cu convingerea că resursa umană este mult mai importantă. Mă bucur că acest proiect își propune, în primul rând, să învețe copiii să înoate. Apoi să le ofere un mediu potrivit pentru a se desăvârși ca sportivi. Cred că avem potențial, cred că avem copii talentați. E clar că avem nevoie de o infrastructură bună, dar cred că adulții implicați în sport trebuie să depună eforturi să devină versiuni mai bune ale lor, ca și profesori, ca și instructori, ca și pedagogi. Putem să creștem viitoarele generații către desăvârșirea sportivă".

