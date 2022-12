Revenit în țară după competiția din Australia, David Popovici a vorbit despre experiența trăită la Mondialul în bazin scurt, dezvăluind și care este obiectivul său pentru anul viitor.

"Am ajuns după un drum foarte lung. Suntem foarte obosiţi toţi, abia aşteptăm să dormim, dacă reuşim să dormim. A fost un concurs pentru care ne-am pregătit foarte puţin, am avut foarte puţină pregătire în bazin de 25 de metri, care e foarte diferit pentru cunoscători. Pentru cei care nu ştiu, vă spun eu acum şi o să vă confirme toată lumea.

E un concurs la care am plecat cu foarte puţine aşteptări, tocmai pentru că încercam să fiu conştient că sunt foarte bun în bazin lung, nu în bazin scurt. Mi-am întrecut cu foarte mult aşteptările. Nu mă aşteptam să mai bat încă un record mondial de juniori, la ultimul meu concurs din an. Speram să mă calfic în vreo semifinală din cele trei. M-am calificat în fiecare finală a probei în care am participat.

Am luat şi o medalie, mi-am întrecut aşteptările cu extrem de mult şi e un început foarte bun pentru înotul în 25 de metri. Mă gândesc să mai continui în bazin scurt. Deşi mi-am dovedit că sunt mult mai bun decât credeam, tot nu îmi place! Dar dacă am reuşit să fac atât de multe cu atât de multă pregătire, sunt foarte curios ce o să se întâmple la anul, în Europenele de bazin scurt, care o să se ţină la noi la Otopeni. O să ne pregătim serios! Se va vedea diferenţa. E plăcut că am reuşit să mă surprind.

Anul ăsta a fost plin, aglomerat, de succes. Am avut de învățat foarte multe", a spus David Popovici.

David Popovici, un an perfect în 2022

El este şi deţinătorul recordului mondial la 100 metri liber. Din 20 iunie până pe 5 septembrie 2022, în mai puţin de trei luni, a cucerit 13 medalii – dintre care 4 de aur la seniori şi 7 la juniori, la patru dintre cele mai importante competiţii de înot din lume – Mondialele de seniori de la Budapesta (iunie), Europenele de juniori de la Otopeni (iulie), Europenele de seniori de la Roma (august), Mondialele de juniori de la Lima (august- septembrie).

Duminică, la Melbourne, el a devenit vicecampion mondial şi la 200 metri liber în bazin scurt.