Dezastru la Los Angeles Lakers! Sezon terminat pentru echipa lui LeBron James sau Carmelo Anthony, care a ratat play-off-ul

Sezonul dezastruos al lui Los Angeles Lakers, care a ratat calificarea în play-off-ul din NBA, s-a încheiat cu un succes de palmares, 146-141 la Denver Nuggets luni dimineața.

Echipa cu cele mai multe titluri de campioană în baschetul profesionist nord-american, 17 la număr (la egalitate cu Boston Celtics, ultimul în 2020), are în lot vedete ca LeBron James, indisponibil în ultimele două meciuri din cauza unei accidentări la gleznă, sau Carmelo Anthony, iar antrenorul Frank Vogel se pregătește de plecare după catastrofă.

Pe listă se află mai mulți tehnicieni, fără vreun favorit cert: Quin Snyder (Utah Jazz), Nick Nurse (Toronto Raptors) sau Doc Rivers (Philadelphia 76ers).

I appreciate it and love y’all love! Wish it was done in winning fashion though! Gave everything I had to this season when I was on the floor! See y’all again in the fall. #Year20 #SFG???? #KingMe???? https://t.co/KBOoHBktjg