A luat-o razna? ”Gesturi obscene” și al treilea incident într-o săptămână în care este implicat LeBron James!

LeBron James (36 de ani), starul de la Los Angeles Lakers, a fost amendat de NBA cu suma de 15.000 de dolari.

Motivul? Un ”gest obscen” făcut în timpul meciului câștigat cu Indiana Pacers, 124-116, când LeBron a marcat de la trei puncte și a început să danseze în timp ce își atingea organele genitale.

În plus, baschetbalistul a fost avertizat și pentru ”folosirea, în timpul conferinței de presă de după meci, a unui limbaj grosolan în legătură cu regulile disciplinare ale NBA”.

Un jucător exemplar în cariera profesionistă de aproape două decenii, LeBron James a primit acum câteva zile singura suspendare din NBA (de un meci), după ce a lovit în figură un adversar de la Detroit Pistons.

Iar în aceeași întâlnire cu Indiana Pacers sportivul a fost implicat într-un alt incident, când a dat afară doi spectatori din primul rând.

LeBron James has been fined $15K for making an obscene gesture during the Lakers' last game.

He was also given a warning for using profane language in postgame media availability. pic.twitter.com/yyoacvabYk