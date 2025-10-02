Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi.

Printre cei afectaţi s-au numărat preşedintele FFI, Mehdi Taj, selecţionerul Amir Ghalenoei şi alţi şapte oficiali FFI, a declarat purtătorul de cuvânt, conform cotidianului Shargh.

FFI plănuieşte acum să încerce să-l convingă pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, să întoarcă decizia SUA. Purtătorul de cuvânt speră că Infantino va ridica interdicţia, în următoarele două săptămâni. Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale va avea loc pe 5 decembrie, la Washington.

Iranul speră să joace oriunde, numai în SUA, nu!

Existau deja temeri că interdicţia de intrare impusă iranienilor de către preşedintele american Donald Trump ar putea pune în pericol participarea echipei naţionale a Iranului, deja calificată, la Cupa Mondială de anul viitor.

Potrivit experţilor sportivi, echipa şi stafful tehnic probabil nu vor avea probleme în această privinţă, dar unii oficiali FFI, reporteri sportivi şi, în special, fanii vor fi afectaţi. Prin urmare, FFI speră că meciurile Iranului vor avea loc cel puţin în Canada sau Mexic şi nu în SUA.

Potrivit Agerpres, Iranul şi SUA nu au relaţii diplomatice de peste 45 de ani şi sunt considerate duşmani politici. Cu toate acestea, aproape două milioane de iranieni locuiesc în SUA, iar membrii familiilor au putut întotdeauna să îi viziteze, în ciuda diferenţelor politice şi a procedurilor dificile de viză.

Dar chiar şi aceste reuniuni de familie sunt acum blocate de actuala interdicţie de intrare în Statele Unite.

