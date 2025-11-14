GALERIE FOTO Nepoata lui Donald Trump și-a făcut debutul profesionist în golf! Cum s-a descurcat

Nepoata lui Donald Trump și-a făcut debutul profesionist &icirc;n golf! Cum s-a descurcat Golf
Kai Trump, nepoata președintelui Statelor Unite ale Americii, a debutat pe circuitul profesionist de golf la turneul „The Annika”, desfășurat în Florida.

Sportiva de 18 ani a primit un „wild-card” din partea organizatorilor, însă prima zi a competiției a fost una extrem de complicată pentru tânăra americancă.

Aflată abia pe locul 461 în ierarhia juniorilor din SUA, Kai a încheiat runda inaugurală pe ultimul loc, 108 din 108 participante. În condiții de joc dificile, cu vânt puternic, sportiva nu a reușit niciun „birdie” și a terminat traseul cu 83 de lovituri, adică +13. Lider este sud-coreeanca Ryu Hae-Ran, cu un excelent -6, în timp ce penultima clasată, italianca Benedetta Moresco, a încheiat cu +9.

Kai Trump: „Știu că pot lovi mingea puternic”

„Am fost mult mai emoționată decât mă așteptam. Am dat câteva lovituri bune, dar în locurile greșite. A fost totuși un sentiment extraordinar să joc alături de cele mai bune din lume. Știu că pot lovi mingea puternic și, pe alocuri, chiar am fost peste ele”, a declarat Kai Trump, citată de ESPN.

Prezența ei la turneu este clar una de marketing pentru LPGA. Cu 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram, Kai reprezintă o sursă importantă de vizibilitate.

Oficialii LPGA au recunoscut deschis strategia: „Wild-card-urile sunt esențiale pentru a atrage atenția asupra turneelor noastre. Influența lui Kai poate apropia golf-ul de un public mai tânăr”, a explicat Ricki Lasky, director de operațiuni al circuitului.

Kai, fiica lui Donald Trump Jr., este în ultimul an de liceu și urmează să se alăture echipei Universității Miami în 2026.

Nepoata lui Donald Trump mai are trei runde pentru a încerca să urce în clasament la primul turneu al carierei profesioniste.

