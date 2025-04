David Popovici, campion olimpic şi cvadruplu campion european, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun sportiv al anului trecut la Gala ''Campionii Nataţiei 2024'', organizată marţi de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM) la Palatul Regal, sub Înaltul Patronaj al Casei Regale a României.

David Popovici, mândria României! Ce premiu important a primit campionul olimpic de la Paris



Popovici, medaliat cu aur la 200 m liber şi bronz la 100 m liber la Jocurile Olimpice din 2024, a spus după primirea premiului: ''Vreau să mulţumesc întregii mele echipe, pentru că nu ar fi fost posibil fără ei, fără familia mea, fără atâtea de multe lucruri care să meargă aşa cum trebuie, dar clar nu ar fi mers nici fără munca şi ambiţia noastră colectivă. Aş vrea să felicit pe toată lumea din sală, pe toţi ceilalţi sportivi, dar mai ales înotătorii, dar care nu sunt prezenţi cu noi aici. Dar ne vom întâlni de mâine, când încep Naţionalele de la Otopeni.''



Adrian Rădulescu, desemnat antrenorul anului 2024, a mulţumit pentru premiu şi i-a invitat pe ceilalţi membri ai staffului său pe scenă pentru a împărţi trofeul ''cum se cuvine''.



Preşedinta FRNMP, Camelia Potec, a reamintit rezultatele excelente de anul trecut: ''Anul 2024 a fost un an extraordinar pentru Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern. Un an care ne-a dus nu doar bucuria rezultatelor, ci şi confirmarea că eforturile susţinute, strategia pe termen lung şi credinţa în sportivii noştri, susţinerea lor necondiţionată, dau roade reale şi vizibile. A fost un an în care România a strălucit la toate marile competiţii internaţionale de obiectiv. Iar apogeul acestui drum a fost, bineînţeles, Paris 2024. Jocurile Olimpice ne-au adus lacrimi de bucurie, momente de glorie şi o mândrie greu de spus cu cuvinte. Într-o competiţie dominată de excelenţă, România şi-a făcut loc pe cele mai înalte trepte ale podiumului, cu rezultate extraordinare care au reconfirmat locul României pe culmile înotului mondial''.



''Anul 2024 a fost cel în care ne-am confirmat ca echipă, sportivi, antrenori, oficiali, parteneri şi câteva instituţii ale statului. Un an al solidarităţii, al unei culturi, un an al performanţei care se construieşte greu, deloc uşor şi cu răbdare, profesionalism şi viziune.

Privim spre viitor cu încredere, nu doar pentru că ne dorim mai mult, ci pentru că ştiu că suntem capabili de mai mult. În luna august vom organiza, la Complexul Sportiv de Nataţie de la Otopeni, Campionatul Mondial de înot pentru juniori, o onoare imensă şi o provocare pe măsură. Vom arăta din nou lumii întregi că România ştie să fie gazdă, ştie să inspire şi ştie să susţină excelenţa sportivă la cel mai mare nivel. Sunt convinsă că ne vom ridica la înălţimea aşteptărilor şi chiar mai sus. 2024 va rămâne pentru noi un an al excelenţei. Un an în care am privit trecutul cu respect, prezentul cu încredere şi viitorul cu energie debordantă. Pentru că da, atât nataţia cât şi pentatlonul modern românesc au viitor'', a subliniat Potec.