David Popovici a fost desemnat „sportivul anului”, ocazie cu care a vorbit, din nou, despre lipsa condițiilor de pregătire din România, pentru sportivi.

"Voi participa la Europeanul de tineret. Voi avea 2 competiții până în mondiale, Campionatul național unde nu lipsesc mai niciodată și campionatul european de tineret, sub 23 de ani, după care vin mondialele în Singapore.

(n.r. despre premiul „sportivul anului”) Mă bucur că îmi este recunoscut efortul. Anul trecut a fost foarte greu, foarte plin. Am avut extrem de mult de muncit, de tras. Într-un final sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat, am intrat în următorul sezon și sunt curios ce urmează.

Am dat și eu un interviu în cadrul documentarului despre bazinul de la Lia Manoliu, din interior, pentru care mă zbat, încerc să mă zbat de când s-au pus toate reflectoarele pe mine.

Bazinul de la Lia Manoliu este abandonat de 7, 8 ani. S-a oprit totul. Voi vorbi despre asta de câte ori am ocazia. Am vorbit în nenumărate rânduri, am fost difuzat pe cele mai mari posturi din România și s-au făcut pași foarte mici. Voi continua să fac asta.

Nu știu ce se poate face pentru înotul românesc, concret. Știu ce pot face eu pentru toți tinerii și copiii care mă urmăresc. Vreau să-i inspir, vreau să fiu un exemplu pozitiv, asta am făcut și asta voi face.

(n.r. despre echipa națională a României) Nu sunt cel mai mare fan fotbal, dar le urez mult succes. Și eu sunt fanul câtorva jucători de fotbal, numai că nu-i știu pe foarte mulți. Pe căpitanul României îl apreciez foarte mult. Îi apreciez pe foarte mulți.

(n.r. despre Jocurile Olimpice de la Los Angeles) Ar fi foarte bine să urcăm cât mai mulți sportivi pe orice podium olimpic", a declarat David Popovici.



VIDEO | Declarațiile lui David Popovici, la Gala Sportului Românesc