David Popovici (17 ani) este noua senzație a înotului. Sportivul legitimat la CS Dinamo a cucerit două medalii de aur la Campionatul Monddial din Budapesta, la probele de 100 și 200 m liber.

David Popovici și-a încununat această performanță cu două recorduri mondiale la juniori, iar Camelia Potec (40 ani) a susținut că rigorile celor responsabili de antidoping s-au înăsprit de-a lungul timpului, iar înotătorul a trebuit să efectueze patru teste.

Camelia Potec: „Controalele antidoping pot fi făcute inclusiv la școală, sau când nu te aștepți!”

„Mai multe controale. Cred că David a făcut 4 controale antidoping, dar e obișnuit. Le face și în România. Aceste controale vin întotdeauna fără să știi. Fiecare sportiv de mare performanță completează un fișier online și spune exact, în fiecare minut, unde este. Atât acasă, cât și pe drum, între două bazine sau la școală. Aceste controale antidoping pot fi făcute inclusiv la școală, exact atunci când nu te aștepți. Având în vedere că vorbim de două recorduri mondiale de juniori, da, este obligatoriu în urma unor performanțe extraordinare testul antidoping”, a declarat Camelia Potec la întoarcerea în țară.

Performanța lui David Popovici, răsplătită de România

David Popovici va fi răsplătit de statul român pentru performanțele incredibile de la Campionatul Mondial, după cum a dezvăluit prim-ministrul Nicolae Ciucă (55 ani). Acesta a anunțat joi, 23 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, că înotătorul va primi suma de un milion de lei, aproximativ 200.000 euro, din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Nicolae Ciucă.