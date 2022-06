Elevul lui Adrian Rădulescu a triumfat atât în proba de 200 de metri liber, cât și în cea de 100 de metri liber, iar premierul Nicolae Ciucă a anunțat, astăzi, că îi va aloca lui David Popovici suma de un milion de lei (aproximativ 200.000 de euro) din Fondul de rezervă al Guvernului

"Ar trebui dublat premiul lui David Popovici?". Răspunsul Cameliei Potec

Întrebată dacă ar trebui dublat premiul lui David Popovici din partea statutului după cele două medalii de aur cucerite, Camelia Potec a subliniat că tânărul înotător român nu se gândește la bani, însă susține sprijinirea din punct de vedere financiar a tuturor sportivilor de performanță.

"Legat de dublarea premiilor, nici nu știu despre ce sumă este vorba. Dacă îmi doream să știu despre ce sumă e vorba, era simplu să aflu. Probabil nici David nu știe. Nicicodată nu a fost vorba de bani, David n-a vorbit niciodată despre asta.



Da, eu cred că ar trebui să facem tot ce se poate din punct de vedere legal pentru a-l ajuta nu numai pe el, ci pe absolut toți campionii din țară, din toate domeniile. Dacă din punct de vedere legal este posibil, da, bineînțeles, David merită sprijinul nostru atât financiar, cât și sprijinul nostru ca români", a declarat Camelia Potec.

Performanța lui David Popovici, răsplătită de România

David Popovici va fi răsplătit de statul român pentru performanțele incredibile de la Campionatul Mondial, după cum a dezvăluit prim-ministrul Nicolae Ciucă (55 ani). El a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că înotătorul român va primi suma de un milion de lei, aproximativ 200.000 euro, din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Nicolae Ciucă după ședința de guvern.