Tânărul român este noua senzație a înotului mondial, după ce a reușit să câștige două medalii de aur la Campionatul Mondial, la probele 100 și 200 m liber. Popovici este al doilea înotător din istorie care reușește să câștige medalii de aur la ambele probe la aceeași ediție a turneului, după Jim Montgomery.

Performanța lui David Popovici, răsplătită de România! Prim-ministrul a anunțat suma uriașă de bani pe care o primește campionul mondial

David Popovici va fi răsplătit de statul român pentru performanțele incredibile de la Campionatul Mondial, după cum a dezvăluit prim-ministrul Nicolae Ciucă (55 ani). Acesta a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că înotătorul român va primi suma de un milion de lei, aproximativ 202.000 euro, din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Nicolae Ciucă după ședința de guvern.