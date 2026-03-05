Bayer Leverkusen a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Hamburger SV, într-o partidă restantă contând pentru etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Germaniei, meci în care fostul mijlocaș dinamovist Aleix Garcia a fost integralist și a avut o evoluție apreciată (nota 7.1 de la Sofascore) la câștigători.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 0-1, restanță din ianuarie

Oaspeţii au marcat unicul gol al întâlnirii prin camerunezul de 19 ani Christian Kofane, în minutul 73, dar au mai avut câteva ocazii de a marca, una dintre ele în prima repriză, când Martin Terrier a expediat balonul bară (13).