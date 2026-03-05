Bayer Leverkusen a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Hamburger SV, într-o partidă restantă contând pentru etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Germaniei, meci în care fostul mijlocaș dinamovist Aleix Garcia a fost integralist și a avut o evoluție apreciată (nota 7.1 de la Sofascore) la câștigători.
Hamburger SV - Bayer Leverkusen 0-1, restanță din ianuarie
Oaspeţii au marcat unicul gol al întâlnirii prin camerunezul de 19 ani Christian Kofane, în minutul 73, dar au mai avut câteva ocazii de a marca, una dintre ele în prima repriză, când Martin Terrier a expediat balonul bară (13).
Meciul trebuia să se dispute iniţial la jumătatea lunii ianuarie, dar a fost amânat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Bayer Leverkusen, ocupanta locului al şaselea în clasament, a acumulat 43 de puncte după această victorie şi visează în continuare la calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.
"Farmaciştii" se află la trei lungimi de VfB Stuttgart ocupanta locului al patrulea, ultimul care asigură participarea la cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.
Hamburger SV, fostă câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni, care a revenit în acest sezon în Bundesliga, după şapte ani petrecuţi în liga secundă germană, se află pe locul 11, cu 26 de puncte, la patru lungimi de "zona roşie" a clasamentului, notează Agerpres.
Aleix Garcia la Dinamo
Mijlocașul central spaniol Aleix Garcia a jucat la Dinamo în sezonul 2020-2021, în ”era” de tristă amintire Cortacero.
A bifat doar 8 meciuri în toate competițiile:
Liga 1 - 7 meciuri (4 ca titular);
Cupa României - 1 meci.
Clasamentul din Bundesliga