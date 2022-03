Halucinant! Cum se apără gimnastul rus care a purtat simbolul tancurilor lui Putin la Cupa Mondială: ”Ucrainenii au început totul”

Gimnastul rus Ivan Kuliak este cercetat disciplinar de Federaţia Internaţională de Gimnastică, după ce a purtat pe tricou un simbol folosit de Rusia în războiul din Ucraina, în timp ce a urcat pe podium lângă un rival ucrainean, la Cupa Mondială din Qatar. El se apără spunând că doar a vrut să arate de unde este şi susţine că gimnaştii ucraineni l-au provocat, informează publicația L'Equipe, citată de News.ro.

”Am vrut doar să arăt de unde sunt, atâta tot”

”Ni s-a spus să ne acoperim steagul, ceea ce am făcut. Deja interziseseră tot ce era posibil. Am vrut doar să arăt de unde sunt, atâta tot. Nu mi-a fost niciodată frică de consecinţe şi nu vreau să fac rău nimănui. Acest semn Z înseamnă "pentru victorie" (za pobiedy), "pentru pace". Sportivii ucraineni s-au purtat urât cu noi... Trebuia să vedeţi ca să credeţi”, a scris el pe Telegram.

”Gimnaştii ucraineni au început toată această mişcare politică. Tocmai ca răspuns la acest comportament am apărut cu această insignă pe piept. Au fost înfăşuraţi în steagul lor, strigând „Glorie Ucrainei” pe podium. Conform regulamentului competiţiei, nu este permis, dar nimeni nu le-a spus nimic. De asemenea, au cerut să fim excluşi, deşi nu am spus şi nu am făcut nimic nimănui”, a mai spus sportivul.

Ucraina a luat aurul, Rusia a luat bronzul

Kuliak a câştigat medalia de bronz în finala la paralele, în timp ce victoria i-a revenit ucraineanului Illia Kovtun.

Kazahul Milad Karimi, logodit cu gimnasta ucraineană Diana Varinska şi care s-a antrenat mulţi ani la Kiev, a câştigat argintul, mai precizează News.ro.

Litera Z a devenit un simbol odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia şi poate fi văzută imprimată pe tancurile şi vehiculele militare ruseşti.