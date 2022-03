"De ce nu a fost suspendat deja?". Gestul șocant făcut de un gimnast rus lângă adversarul său din Ucraina 

Sportivul rus și-a lipit pe echipamentul de concurs litera Z, simbol care a fost observat și pe tancurile care au intrat în Ucraina. Potrivit informațiilor apărute pe internet, acesta semnifică "pentru victorie".

Fosta gimnastă Svetlana Khorkina a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu respectivul simbol și mesajul sugestiv: "Campanie pentru toți cei cărora nu le este rușine că sunt ruși. Să împrăștiem asta!". Rusoaica de 43 de ani este colonel în armata rusă și este căsătorită cu un general.

Kuliak, care a fost în armată la sfârșitul anului 2021, a urcat pe podium cu același echipament, el clasându-se pe locul al treilea în finala de la paralele, finală câștigată de gimnastul ucrainean Illia Kovtun.

Horrible picture: Ukraine's Illia Kovtun wins the World Cup in Doha - Russia's Ivan Kuliak (right) comes third and wears the Z symbolising Putin's war instead of his federation's logo.

The poor innocent Russian athletes.

Has @gymnastics already banned him?

Слава Україні! ???????? pic.twitter.com/CoxkI4KEC8