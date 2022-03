Scandalos! După gestul revoltător al rusului Ivan Kuliak, a venit și reacția bizară a antrenoarei gimnastului în vârstă de 20 de ani

Gimnastul de 20 de ani s-a clasat pe locul al treilea în finala de la paralele la concursul din Qatar, iar la ceremonia de premiere a afişat litera „Z” pe piept, lângă gimnastul ucrainean Ilia Kovtun, care cucerise aurul. Forţele armate ruse au folosit litera „Z” ca simbol de identificare a vehiculelor lor în invadarea Ucrainei. Unii susţinători ai invaziei au folosit şi ei acest simbol.

Gestul său a provocat reacții în lumea sportului, iar Kuliak poate fi suspendat!

La câteva zile distanță de reacția scandaloasă a sportivului în vârstă de 20 de ani, antrenoarea sa, Valentina Rodionenko, a încercat să dreagă busuiocul! Ieșirea elevului său, susține Rodionova, ar fi fost un o replică pentru comportamentul avut de ucraineanca Daniela Batrona, care a refuzat să împartă podiumul, tot la paralele, cu sportivele din Rusia.

"Cumva a fost nevoie să raspundem la aceste provocări! Trebuie să spunem lucrurilor pe nume! Când acea fată de 16 ani din Ucraina (n.r.: - Daniela Batrona) nu a ajuns pe podium cu sportivii noştri cum a fost?

Ea probabil nu ştie cum copiii noştri au murit în Donbass. Pentru că noi tăcem și ei spun minciuni, ne calomniază tot timpul. Ni se cere să nu provocăm, dar ei nu se opresc. Nu putem continua să trăim așa", a spus Rodionenko pentru RIA Novosti, citat de eurosport.ro.

„Federaţia Internaţională de Gimnastică poate confirma că va cere Fundaţiei de Etică în Gimnastică să deschidă o procedură împotriva lui... Kuliak, în urma comportamentului şocant avut la Cupa Mondială pe aparate”, a anunţat FIG, într-un comunicat, potrivit agerpres.

