După medaliile de aur și argint câștigate în urmă cu o săptâmână în proba de sărituri în apă de la mare înălţime la Campionatele Europene de Nataţie de la Roma, Constantin Popovici și Cătălin Preda au terminat în aceeași ordine și în etapa a cincea din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving de la Mostar, în Bosnia și Herțegovina. Cătălin Preda și-a consolidat poziția de lider la general, iar după victoria de aici Constantin Popovici urcă pe locul patru, cei doi sportivi români fiind printre principalii favoriți la câștigarea Trofeului King Kahekili în 2022.

Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a intrat în cea de-a doua jumătate a acestui sezon, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, sărind în acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar în Bosnia și Herțegovina, în apele repezi ale râului Neretva. Cu patru câștigători diferiți în cele patru etape de până acum, printre care și Constantin Popovici și Cătălin Preda, sezonul 2022 este cel mai disputat din istoria Seriei Mondiale.

Constantin Popovici și Cătălin Preda au venit la Mostar după ce au câștigat medaliile de aur și argint în proba de sărituri în apă de pe platforma amplasată la 27 de metri la Campionatele Europene de Nataţie de la Roma, Popovici fiind primul campion european din istorie în această probă. Cei doi sportivi români aveau amintiri frumoase în această etapă așa că obiectivul lor era de a continua șirul de rezultate bune din acest sezon în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

În 2018, Cătălin Preda a debutat în această competiție chiar la Mostar și s-a clasat pe locul trei, iar în 2019 Constantin Popovici a fost cel de-al doilea sportiv din istoria celei mai spectaculoase competiții de high diving din lume care a avut o săritură notată cu cinci de 10.

După prima săritură, făcută direct de pe podul Stari Most, un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Cătălin Preda ocupa poziția a șasea la general, iar Constantin Popovici era pe locul 10, diferența între primii zece sportivi fiind însă de doar 6,5 puncte. După încă două sărituri în apele râului Neretva, de data aceasta pe platforma amplasată la 27 de metri, Preda și Popovici erau în lupta pentru victorie cu Garry Hunt, de nouă ori campion al Seriei Mondiale și Aidan Heslop.

După primele trei sărituri Constantin Popovici avea cel mai mare punctaj, iar pentru runda finală a ales din nou o săritură cu un grad de dificultate de 6, cel mai mare din cadrul acestei etape. Cu cele 165 de puncte pentru ultima săritură, Popovici a ajuns la un total de 481,50 de puncte, corectând recordul stabilit la Paris de Cătălin Preda cu 11,5 puncte. Popovici este primul sportiv care câștigă două etape în 2022 și urcă pe locul patru la general, rămânând în continuare și el în lupta pentru titlu.

“A fost un weekend intens cu un nivel foarte mare al săriturilor. Am intrat în a doua jumătate a sezonului și toată lumea vine cu cele mai bune sărituri așa că sunt sigur că ultimele trei etape vor fi și mai disputate. Mă bucur că am câștigat aici, mai ales că am stabilit și un nou record în ceea ce privește numărul de puncte dintr-o etapă. Sunt sigur că așa cum eu a

Sunt sigur că așa cum eu am corectat acum recordul lui Cătălin, cineva va veni și va obține un punctaj mai bun decât al meu pentru că nivelul la care s-a ajuns în această competiție este foarte ridicat”, a spus Constantin Popovici, care a adunat 609 puncte în clasamentul general al Seriei Mondiale.

Cătălin Preda a ales pentru manșa finală o săritură cu un grad de dificultate de 5,1 pe care a executat-o perfect. Liderul clasamentului general a primit patru note de 10 și o notă de 9,5 pentru ultima săritură și cu un total de 458,70 de puncte a încheiat etapa de la Mostar pe locul secund. Cu punctele obținute aici, Cătălin Preda și-a mărit avansul față de Garry Hunt la 80 de puncte cu trei etape rămase de disputat în acest sezon. Francezul s-a clasat aici doar pe locul patru, podiumul etapei din Bosnia și Herțegovina fiind completat de britanicul Aidan Heslop, câștigătorul primei etape din sezonul 2022.

“A fost o etapă foarte disputată și sunt foarte mulțumit de săritura din runda finală. Este săritura cu care am debutat aici în 2018 și de atunci am perfecționat-o pentru că îmi doream să obțin măcar o notă de 10. Acum am avut patru note de 10 din cele 5 ale juriului și sunt foarte încântat. M-am simțit foarte bine aici, am avut o evoluție constantă cu note mari în fiecare rundă și este important că mi-am mărit avansul în clasamentul general. Mai sunt trei etape și se poate întâmpla absolut orice așa că trebuie să rămân concentrat și să mă pregătesc cât mai bine pentru acest final de sezon”, a spus Cătălin Preda, liderul clasamentului general cu un total de 760 de puncte.

În competiția feminină, Rhiannan Iffland (Australia) a învins-o pe Molly Carlson (Canada), podiumul de la Mostar fiind completat de Jessica Macaulay (Canada).

Următoarea etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va desfășura pe 11 septembrie la Sisikon, în Elveția.

Rezultate – etapa a 5-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 481,50 puncte

2- Cătălin Preda ROU – 458,70 p

3- Aidan Heslop GBR – 456,30 p

4- Gary Hunt FRA – 442,15 p

5- Oleksiy Prygorov UKR – 429,30 p

6- Nikita Fedotov IAT– 412,40 p

7- Blake Aldridge (W) GBR – 402,40 p

8- Miguel Garcia (W) COL – 380,50 p

9- Alessandro De Rose ITA – 358,70 p

10- James Lichtenstein (W) USA – 344,05 p

11- Carlos Gimeno (W) ESP – 342,60 p

12- Jonathan Paredes MEX – 312,35 p

Clasament general (după etapa a 5-a, masculin)

1- Cătălin Preda ROU – 760 puncte

2- Gary Hunt FRA – 680 p

3- Aidan Heslop GBR – 646 p

4- Constantin Popovici ROU – 609 p

5- Alessandro De Rose ITA – 493 p

6- Nikita Fedotov (W) RUS – 420 p

7- Carlos Gimeno (W) ESP – 204 p

8- Blake Aldridge (W) GBR – 200 p

9- Oleksiy Prygorov (W) UKR – 199 p

10- Jonathan Paredes MEX – 175 p

11- David Colturi USA – 154 p

12- Miguel Garcia (W) COL – 112 p

13- Michal Navratil (W) CZE – 70 p

14- Andy Jones USA – 39 p

14- Sergio Guzman (W) MEX – 39 p

14- Owen Weynouth (W) GBR – 39 p

17- James Lichtenstein (W) USA – 29 p

18- Nathan Jimerson (W) USA – 20 p

19- Artem Silchenko (W) IAT – 12 p

Rezultate – etapa a 5-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 376,40 puncte

2- Molly Carlson CAN – 346,85 p

3- Jessica Macaulay CAN – 317,00 p

4- Eleanor Smart USA – 306,80 p

5- Meili Carpenter (W) USA – 301,50 p

6- Xantheia Pennisi AUS – 300,20 p

7- Yana Nestsiarava IAT – 296,80 p

8- Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 287,00 p

9- Maria Paula Quintero COL – 286,75 p

10- Adriana Jimenez (W) MEX – 278,05 p

11- Susanna Fish (W) USA – 238,20 p

12- Leyla Salyamova (W) IAT – 186,50 p

Clasament general (după etapa a 5-a, feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 960 puncte

2- Molly Carlson CAN – 790 p

3- Eleanor Smart USA – 552 p

4- Jessica Macaulay CAN – 538 p

5- Xantheia Pennisi AUS – 466 p

6- Meili Carpenter (W) USA – 402 p

7- Adriana Jimenez MEX – 243 p

8- Yana Nestsiarava IAT – 213 p

9- Maria Paula Quintero COL – 189 p

10- Aimee Harrison (W) CAN – 157 p

11- Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 121 p

12- Iris Schmidbauer (W) GER – 79 p

13- Anna Bader (W) GER – 70 p

14- Genevieve Bradley (W) USA – 32 p

15- Celia Fernandez (W) ESP – 20 p

15- Susanna Fish (W) USA – 20 p

17- Maria Smirnova (W) USA – 12 p

17- Jaki Valente (W) BRA – 12 p

17- Elisa Cosetti (W) ITA – 12 p

17- Leyla Salyamova (W) IAT – 12 p

Următoarele etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2022

11 septembrie – Sisikon, Elveția

18 septembrie – Polignano a Mare, Italia

15 octombrie – Sydney, Australia