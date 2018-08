Ciclisti din 25 de tari au dat de greu in muntii nostri! Cel mai dificil concurs de mountain bike e in Romania | VIDEO

Totul se intampla la Cheile Gradistei.

Carpathian MTB Epic e cursa in care ciclistii au de parcurs 180 de kilometri si urca 8500 de metri in 4 zile!

Un estonian a castigat prima etapa! El a mers si pe langa bicicleta.

"Chiar si sa merg pe jos a fost greu pentru mine", a marturisit Peeter Pruus.

Fetele pedaleaza si ele in Carpati. O elvetianca s-a antrenat in Alpi si e mare favorita sa castige in Romania!

"E o cursa foarte frumoasa, e foarte tehnica, foarte grea, am mers o perioada pentru ca sus nu se mai putea cu bicicleta", a spus Ariane Luthi.