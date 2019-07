Un ciclist roman este lider in clasamentul World Cup U23 la mountain bike

Nu avem ciclisti in Turul Frantei, dar performam in MTB.

Romanul Vlad Dascalu isi mentine pozitia de lider in Cupa Mondiala MTB la categoria sub 23 ani si are toate sansele sa iasa campion mondial. Romanul crescut in Spania de mic, in regiunea La Rioja, si legitimat la Brujula Bike Racing Team, era lider si si-a mentinut pozitia, dupa ce a castigat etapa de la Vallnord (Andorra), o celebra statiune montana din Muntii Pirinei, unde este programata una dintre cele mai dificile intreceri din calendarul UCI, desfasurata la atitudini mai mari de 1.900 de metri. El i-a invins pe spaniolul Jofre Cullell si pe elvetianul Filippo Colombo.

Este al doilea succes consecutiv pentru Dascalu in Cupa Mondiala U23 in primele trei etape, dupa victoria din luna mai de la Nove Mesto (Cehia) si dupa locul secund din cursa de la Albstadt (Germania). In iulie 2017, Vlad s-a clasat pe locul 9 la Campionatelor Europene de XCO de la Darfo Boario Terme (Italia), unde a concurat in tricoul Romaniei. Tot in 2017, el a fost legitimat la una dintre cele mai puternice echipe din mountain bikingul romanesc, Dinamo BikeXpert.

Urmatoarele etape WC U23 sunt programate la Les Gets (Franta / 13-14 iulie), Val di Sole - Trentino (Italia / 3-4 august) si Lenzerheide (Elvetia / 10-11 august).