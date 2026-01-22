Metalist Harkov a înaintat o ofertă bună pentru căpitanul lui Dinamo, în valoare de patru milioane de euro. Decizia a fost în mâinile mijlocașului, care a preferat să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic.



Așa cum a spus de mai multe ori, Cîrjan își dorește să rămână la Dinamo cel puțin până la finalul acestui sezon și țintește câștigarea unui trofeu, după care va lua în calcul serios un transfer în străinătate.



Adrian Cristea: ”Dacă nu era situația cu războiul, probabil alegea să plece”



Adrian Cristea (42 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, FCSB, Petrolul și Universitatea Cluj știe de ce Cîrjan a refuzat propunerea lui Metalist. ”Prințul” crede că războiul din Ucraina l-a făcut pe jucător să ezite.



„A făcut bine că nu s-a dus, nu contează mereu banii. Mă gândesc că avea un salariu foarte bun acolo. Zic că a făcut bine că nu a plecat. Dacă nu era situația cu războiul, cu ce se întâmplă acolo, probabil alegea să plece.



Mai ales la banii aceștia, cred că cei de la Dinamo i-a făcut deja bagajele”, a spus Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 66 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic și este cel mai bine cotat jucător din echipă, cu o valoare de piață de 2,5 milioane de euro.



Dinamo, locul trei în Superligă



”Câinii” au început cu dreptul anul 2026. Au câștigat un meci important, scor 1-0 cu Universitatea Cluj, una dintre echipele cu pretenții la play-off, astfel că rămân aproape de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova.



Dinamo are 41 de puncte și este la un singur punct în spatele următoarei clasate, Rapid, și la două de liderul Universitatea Craiova. În următoarea rundă, ”roș-albii” se deplasează la Sibiu pentru duelul cu Hermannstadt.

