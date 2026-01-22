Jocurile Olimpice de iarnă de la Sarajevo din 1984, pe scurt

După Moscova, care a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 1980, Sarajevo a fost al doilea oraş dintr-o ţară din estul Europei care a organizat Jocurile Olimpice, de data aceasta de iarnă.



*Au participat 1.272 de sportivi din 49 de ţări, dintre care 274 femei.



* S-a concurat la şase sporturi: bob, biatlon, hochei pe gheaţă, patinaj artistic şi viteză, sanie, schi (alpin, sărituri, fond şi combinata nordică) şi 39 de probe (24 masculine, 13 feminine, două mixte), conform olympics.com.



* Au participat pentru prima oară la Olimpiada de iarnă sportivi din Egipt, Insulele Virgine Britanice, Monaco, Porto Rico şi Senegal.



* Din punct de vedere mediatic, Olimpiada a fost un mare succes: 7.393 de ziarişti acreditaţi, pentru prima oară mai mulţi decât sportivi, 59 de televiziuni, două miliarde de telespectatori, inclusiv din Africa.



* A intrat în istorie cuplul de patinatori britanici Jayne Torvill - Christopher Dean, care la proba de dans a obţinut nu mai puţin de nouă note maxime şi medalia de aur, într-un program în care muzica ("Bolero" de Ravel) şi sportul s-au împletit excepţional.



* La Sarajevo a debutat în competiţia olimpică o altă stea a patinajului artistic, Katarina Witt (Republica Democrată Germană), care, la vârsta de 19 ani, a cucerit aurul în dauna campioanei mondiale Rosalynn Summers (SUA).



* Eroina întrecerilor a fost finlandeza Marja-Liisa Kirvesniemi-Hamalainen, câştigătoare a trei medalii de aur şi una de bronz la schi fond.



* URSS a recâştigat titlul olimpic la hochei, egalând Canada la palmaresul medaliilor de aur la această disciplină (şase).



* La slalom uriaş, reprezentantul ţării gazdă, Jure Franko, a cucerit medalia de argint, aducând Iugoslaviei prima medalie la Jocurile Olimpice de iarnă.



* Republica Democrată Germană a cucerit cele mai multe medalii de aur, în număr de 9, urmată de URSS, cu 6 titluri olimpice. Finlanda, Suedia şi SUA au obţinut, fiecare, 4 medalii de aur.



* Cele mai multe medalii, în număr de 25, au fost câştigate de delegaţia sovietică, apoi de cea est-germană (24 de medalii) şi de cea finlandeză (13 medalii).



* România a fost reprezentată de 19 sportivi (fără a participa echipa de hochei), dintre care 3 femei, la cinci sporturi (sanie, biatlon, patinaj viteză, schi alpin şi bob) şi 19 probe (14 masculine şi cinci feminine).

