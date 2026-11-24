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SuperLiga avansează cu pași repezi, astfel că în weekend-ul 21-22 noiembrie s-a disputat etapa cu numărul 16. Cum runda a ajuns la final, LPF a prezentat „11-le” ideal.

Echipa etapei cu numărul 16 din SuperLiga! Situație bizară pentru jucătorii FCSB

După victoria cu Rapid din urmă cu trei runde, scor 4-1, FCSB nu a mai reușit să se impună. Această situație a fost „penalizată”, fiind pentru a 3-a oară consecutiv când echipa patronată de Gigi Becali nu are niciun jucător în „11-le” ideal.

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 6-2, astfel că, în mod evident, oltenii au cei mai mulți reprezentanți, fiind urmați de Corvinul și CFR Cluj.

„Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 16-a din sezonul regulat:

PORTAR

Igor Nikić (FC Argeș) – A închis perfect poarta în fața roș-albaștrilor bucureșteni. A avut nu mai puțin de nouă intervenții, dintre care cinci pot fi incluse în categoria ,,supersave-uri”!

FUNDAŞI

Christopher Braun (CFR 1907 Cluj) – A contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive.

Florent Poulolo (Universitatea Cluj) – A înscris golul victoriei, a noua izbutită de ,,șepciile roșii” în acest sezon.

Paul Papp (Petrolul Ploiești) – Din postura de căpitan, experimentatul fundaș petrolist și-a condus echipa spre o victorie foarte importantă în lupta pentru atingerea obiectivelor.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Un nou meci în care și-a arătat și calitățile ofensive. A oferit două pase decisive.

MIJLOCAŞI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – Continuă evoluțiile bune în tricoul CFR-ului. A ajuns la opt goluri în stagiunea curentă.

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) - Se află într-o formă excelentă! A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Andrej Fábry (Corvinul Hunedoara) – Un nou gol și o prestație la fel de bună precum cea din runda precedentă.

Claudiu Petrila (FC Rapid) - A pasat decisiv pentru cel mai rapid gol al sezonului, apoi a finalizat cu calm pasa formidabilă primită de la Moruțan.

ATACANŢI

Angel Gillard (Corvinul Hunedoara) – Probabil, cel mai bun meci al său în Superligă! A izbutit o dublă și a oferit o pasă decisivă.

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) - Prin cele două goluri marcate a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) - Conduși excelent de pe bancă de către tehnicianul portughez, craiovenii au predat o nouă lecție de fotbal, reușind a 11-a victorie din acest sezon”, s-a arătat în comunicatul oferit de LPF.