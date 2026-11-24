Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare de tenis de masă a României, a avut parte de o săptămână excelentă în Oman, unde a cucerit trei medalii de bronz la WTT Star Contender Muscat 2026, în probele de simplu feminin, dublu feminin (alături de Elizabeta Samara) și dublu mixt (alături de Eduard Ionescu).
Urmează Cupa Mondială pe echipe mixte din China
„Cele trei medalii cucerite săptămâna trecută reprezintă răsplata muncii, a sacrificiilor și a ambiției de a deveni mai bună în fiecare zi. Sunt mândră de aceste rezultate, care îmi oferă și mai multă motivație și încredere”, a declarat Bernadette pentru pagina oficială Steaua București.
„Anul acesta mai am o singură competiție - Cupa Mondială pe echipe mixte din China - unde îmi doresc să închei anul cu o nouă performanță frumoasă”, a mai spus sportiva legitimată în Ghencea.
În clasamentele WTT la zi, Bernadette ocupă locul 19 la simplu feminin, locul 8 la dublu feminin (alături de Elizabeta Samara) și locul 12 la dublu mixt (alături de Eduard Ionescu).