2024 a fost un an plin de realizări pentru natația românească, culminând cu medaliile olimpice obținute la Paris de David Popovici. Drept urmare, federația condusă de Camelia Potec a fost recompensată de Agenția Națională pentru Sport cu 3 distincții, președintele anului (Camelia Potec), antrenorul anului (Adrian Rădulescu) și sportivul anului (David Popovici).

Camelia Potec: "Am dormit cu trofeul sub pernă. E recunoașterea eforturilor noastre de peste 10 ani"

Camelia, medaliată cu aur la JO de la Atena, ține la loc de cinste trofeul primit de la ANS.

„Așa cum sportivii dorm cu medalia sub pernă în noaptea de după competiție, asta am făcut și eu, am dormit cu premiul de la ANS sub pernă. Acest trofeu este o recunoaștere a eforturilor și muncii noastre de peste 10 ani. Premiul trebuie împărțit cu toată echipa federației, cu toți sportivii și antrenorii care muncesc non-stop și cu toți specialiștii care sunt alături de noi. Natația românească a strălucit în 2024, arătăm că avem trecut, prezent și , sunt sigură, vom aduce plus valoare și în viitor sportului românesc” a declarat Camelia Potec, președinte Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Cameia Potec, despre campionatele naționale

Camelia Potec a dus trofeul la bazinul de la Otopeni, acolo unde timp de cinci zile, la Campionatele Naționale, David Popovici și ceilalți înotători din loturile naționale și nu numai, se vor lupta cu timpii pentru calificarea la marile competiții ale anului.

„Am intrat într-un nou ciclu olimpic, avem obiective din ce în ce mai îndrăznețe, trebuie să arătăm că mergem pe un trend ascendent. Naționalele reprezintă o competiție în care contează fiecare detaliu pentru că la acest campionat sportivii trebuie să-și îndeplinească baremurile la toate competițiile de obiectiv din această vară: europenele de juniori, mondiale de seniori, mondiale de juniori la bazinul de la Otopeni, Festivalul Olimpic al Tineretului European si CE U 23”, a mai spus Potec.