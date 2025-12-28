Andre Duarte a fost primul jucător transferat în această vară, iar la capitolul plecări este, momentan, doar numele lui Malcom Edjouma (29 de ani), jucător pe care Becali ar fi vrut să-l păstreze la echipă.



La FCSB vor urma și alte transferuri, iar Dorel Mutică (52 de ani), fost fundaș la FCSB, vine cu o propunere interesantă. L-a remarcat pe Diego Zivulic (33 de ani), experimentatul fundaș central de la Oțelul Galați.



Dorel Mutică îl propune pe Diego Zivulic la FCSB



Croatul este titular incontestabil la Galați, unde s-a transferat în 2023, după ce a jucat ultima oară în Slovenia. E crescut de Rijeka, iar în cariera sa a mai trecut pe la echipe importante precum Viktoria Plzen sau Pafos.



”Ar fi mulți jucători din Liga 1. Unul dintre ei este croatul de la Oțelul Galați, Diego Zivulic, care mie mi se pare un fundaș bun. FCSB ar avea nevoie de un fundaș central, zic eu, pentru că am urmărit.



Exact cum am mai spus, sunt jucători care confirmă în provincie și nu reușesc la FCSB, dar sunt și jucători ca Daniel Bîrligea care dăduse goluri la CFR Cluj, dar când a venit la FCSB a confirmat cu vârf și îndesat”, a spus Mutică, pentru iamsport.ro.



Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”



Fostul mare atacant al Stelei a numit și cele trei echipe care se vor bate la titlu. Chiar dacă FCSB este, momentan, pe locul nouă, Pițurcă o vede ”la bătaie” cu Universitatea Craiova și Rapid, primele două clasate.



”FCSB, care are un lot foarte bun, cu experiență, nu sunt pe un loc de play-off. Au șanse să câștige campionatul, dacă, sigur, vor intra în play-off. Mi-aș dori să câștige campionatul Universitatea Craiova, fiindcă suporterii merită acest lucru.



Dacă anul ăsta nu se va întâmpla, va fi destul de dificil în anii viitori. Aici se va da bătălia: Universitatea Craiova, FCSB și Rapid”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

