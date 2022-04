Samara a mai cucerit trofeul cu Fenerbahce (2015) şi cu Tarnobrzeg (2019).

Sportiva născută în Constanța a câştigat, vineri, Liga Campionilor la tenis de masă cu echipa poloneză KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, după ce a învins formaţia germană TTC Berlin eastside cu scorul de 3-2, în deplasare.

Punctele victoriei au fost aduse de Xiaoxin Yang (Monaco), Ying Han (Germania) şi Yu Fu (Portugalia). Accidentată, Samara nu a evoluat în manşa secundă a finalei.

Beatrice Romanescu, managerul Federației Române de Tenis de Masă, a fost la meciul din Berlin, din postura de Maketing Manager al ETTU (Federația Europeană de Tenis de Masă).

Beatrice Romanescu, reacție la Ora Exactă în Sport despre rezultatul Elizei

"Una dintre puținele sportive românce care câștigă azi Champions League cu echipa de club, ne face fericiți, ea confirmă an de an valoarea sportivă extraordinară pe care o are.

(n.r.: - paralelă cu Miodrag Belodedici - fost fotbalist care a cucerit Cupa Campionilor Europeni de două ori - cu Steaua și Steaua Roșie Belgrad).

Un prilej extraordinar de a face cunoscut acest lucru în țară, e foarte important pentru ea, pentru tenisul de masă românesc, dar și o avanpremieră pentru Naționalele de tenis de masă din Sala Polivalentă, acolo unde sportivele noastre vor disputa titlul național, extrem de prețios pentru orice sportiv.

(n.r.: - Eliza și-ar dori foarte tare să repete performanța cu un club din România)

E un pas următor, sunt convinsă că va urma, în România ea e legitimată la clubul Steaua, cât de curând sperăm ca Steaua să aibă echipă de Champions League. Noi, federația, ni-l dorim foarte mult. Visul Elizei se poate împlini.



E normal, toți sportivii români care joacă în străinătate își doresc acest lucru, să se întoarcă acasă. S-ar putea ca Eliza să beneficieze de acest lucru foarte curând. M-aș bucura extraordinar pentru ea și noi, ca sport, și România să dea o echipă la un asemenea nivel", a declarat Beatrice Romanescu, sâmbătă dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.