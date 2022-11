Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Adrian Porumboiu a comentat arbitrajul de la CS Mioveni - CFR Cluj, aducând în prim plan erorile făcute de Horia Gabriel Mladinovici.

"M-am uitat întâmplător și am văzut fazele și meciul de la Mioveni. Mi-a fost greu să cred cum un arbitru din prima ligă poate comite asemena greșeli. Îi rupe piciorul, îl lovește pe jucătorul de la CFR și tu nu dai penalty. Te uiți pe video. Nu ai cum să nu vezi faza respectivă. 11 metri indubitabil! Nici nu ai ce să comentezi. Dacă o comentezi, te faci de râs. Ori nu vezi bine, ori nu ești bun.

Sunt lucruri atât de simple, faci de rușine și VAR-ul și arbitrajul din primă ligă. Păcat, el arbitrase binișor niște meciuri. Nu știu ce se întâmplă cu ei. Dacă mai arbitrază mulți așa, o să fie și arbitrul robot. L-am văzut, parcă era plictisit. Nu avea vâna aia de arbitru să fie ferm", a declarat Adrian Porumboiu la PRO ARENA.

CS Mioveni - CFR Cluj s-a încheiat 0-1

Campioana a învins ''lanterna roşie'' cu scorul de 1-0, în deplasare, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Cephas Malele (minutul 87), atacant introdus pe teren în min. 68, din centrarea lui Cristian Manea.

CS Mioveni a avut o mare ocazie de gol în minutul 61, prin Nicolae Carnat (ex-CFR Cluj), dar portarul Simone Scuffet a salvat in extremis.

CFR Cluj a reclamat un penalty, pentru un fault al lui Guilherme Garutti asupra lui Emmanuel Yeboah, însă arbitrul Horia Gabriel Mladinovici nu a dictat lovitura de pedeapsă, deşi a verificat reluările video.

Discurs dur al lui Dan Petrescu după CS Mioveni - CFR Cluj 0-1

"N-aș vrea să fiu suspendat. Dacă aș vorbi ce gândesc acum, cred că aș lua doi ani de suspendare. După meciul cu Rapid am fost cuminte. Vă rog frumos, lăsați-ne în pace! Am tăcut după Rapid, am fost cuminte. Am tăcut, dar e mult prea mult. Nu e nimic pro CFR. Au fost prea multe și astea mă deranjează. N-aș vrea să fiu suspendat, vreau să fiu pe bancă la meciul următor. Cine trebuie să vadă, să vadă! Să ne lase în pace, atât zic.

Eu nu înțeleg de ce avem VAR până la urmă. Dacă VAR arată că e penalty... dar v-am zis, nu vreau să fiu suspendat. De câte ori am fost suspendat, am pierdut. Aș vrea să rămân pe bancă, dar sincer, am fost foarte supărat pe final de meci pentru deciziile luate împotriva noastră", a spus tehnicianul la finalul partidei.