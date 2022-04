Samara a mai cucerit trofeul cu Fenerbahce (2015) şi cu Tarnobrzeg (2019).

Echipa poloneză s-a impus cu acelaşi scor şi în meciul de pe teren propriu, duminica trecută, Samara fiind învinsă de olandeza Britt Eerland cu 3-1.

Înainte de a pleca spre România, Eliza Samara a stat de vorbă cu Alex Rădulescu, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena

Eliza Samara a câştigat, vineri, Liga Campionilor la tenis de masă cu echipa poloneză KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, după ce a învins formaţia germană TTC Berlin eastside cu scorul de 3-2, în deplasare.

Punctele victoriei au fost aduse de Xiaoxin Yang (Monaco), Ying Han (Germania) şi Yu Fu (Portugalia). Accidentată, Samara nu a evoluat în manşa secundă a finalei.

Eliza Samara nu a jucat în confruntarea din Berlin și spune, mai în glumă - mai în serios, că a avut mai mult rol de manager.

Jucătoarea lansată de reputatul Viorel Filimon a dezvăluit la Ora Exactă în Sport și cum a sărbătorit alături de colege.

"Mă bucur foarte mult că sunt la a treia ediție câștigată, e un lucru fantastic. Meciul a fost foarte greu mai ales de pe bancă, am fost și antrenoare, mă bucur foarte mult și să sperăm că într-o zi voi fi și acasă și voi juca pentru un club din România (n.r.: în Liga Campionilor).

În echipă suntem cam cele mai bune din Europa, în echipa mea. Cam tot ce e mai bun, ne-am strâns și s-a și confirmat că sunt cele mai bune. Din păcate, m-am accidentat în meciul din tur, iar ieri am decis cu echipa să nu joc pentru că peste două săptămâni voi avea play-off-ul din campionatul Poloniei.

Nu prea am învățat poloneza, mai deloc, este o limbă grea. Nu prea stau în Polonia, stau două-trei zile și apoi plec. Da, e o echipă pe fugă. Am încheiat meciul pe la 23:00, am mâncat, am băut un pahar de vin, chiar și două, am stat cu antrenorul și cu fetele până la ora 2:00", a declarat Eliza Samara, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Samara e multiplă campioană europeană cu naționala României, una dintre cele mai valoroase selecționate ale lumii.