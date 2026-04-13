World Aquatics a ridicat sancțiunile impuse sportivilor ruși și belaruși. Aceștia vor concura din nou sub drapelul național, inclusiv în probele de echipă, potrivit sport.ru, care titrează: „Bariera a căzut!”.

Sportul din Rusia bifează prima revenire completă a însemnelor naționale într-o disciplină olimpică majoră. Federația Internațională de Natație (World Aquatics) a decis ridicarea interdicțiilor și a statutului neutru pentru sportivii seniori din Rusia și Belarus. Decizia vizează toți reprezentanții sporturilor acvatice, printre care se numără înotătorii și echipele de polo pe apă.

Astfel, naționala de polo a Rusiei va putea participa la competițiile internaționale sub numele propriu, renunțând la denumirea neutră din ultimii ani.

Condiții stricte pentru revenirea în bazin

Potrivit comunicatului oficial emis de forul mondial, sportivii din cele două țări au din nou dreptul de a-și reprezenta statul pe scena internațională.

„În concordanță cu decizia Biroului Mondial al Sporturilor Acvatice și cu acordul Unității pentru Integritate în Sporturile Acvatice (AQIU) și al Comitetului Mondial al Sportivilor din Sporturile Acvatice, «Ghidul pentru participarea sportivilor la competiții în perioada conflictului politic» nu se va mai aplica sportivilor seniori cu cetățenie sportivă rusă sau belarusă. Sportivilor seniori care dețin cetățenie sportivă rusă sau belarusă li se va permite să participe la competițiile de sporturi acvatice în aceleași condiții cu colegii lor care reprezintă alte țări, în echipamentele corespunzătoare, cu steagurile și imnurile lor”, a transmis World Aquatics.

Totuși, revenirea acestora este însoțită de o serie de reguli stricte legate de testarea antidoping și verificarea istoricului personal al fiecărui participant.

„Sportivii cu cetățenie sportivă belarusă sau rusă vor fi admiși la competiții doar după ce vor trece cu succes de cel puțin patru controale antidoping consecutive, efectuate împreună cu Agenția Internațională de Testare (ITA), și după verificarea datelor biografice de către Unitatea pentru Etică și Integritate în Sporturile Acvatice (AQIU)”, a explicat federația internațională.