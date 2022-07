Asta înseamnă România! David Popovici a explicat după aurul de la ștafetă 4x100 m chimia cu fanii veniți la Otopeni

Ștafeta României de 4x100 m liber masculin a cucerit medalia de aur marți seara, în prima zi a Campionatului European de Juniori de la Otopeni.

După o cursă tactică senzațională, cu David Popovici pe primul schimb, la mare luptă cu Marea Britanie și Italia, tricolorii au înotat fantastic și, împinși de la spate de un public memorabil, au terminat finala pe primul loc.

David Popovici, Alexandru Constantinescu, Patrick Sebastian Dinau și Ștefan Cozma au încheiat cursa cu timpul de 3:18,93 și și-au arătat supremația la nivel european. Complexului Sportiv de Natație din Otopeni a fost înțesat de spectatori care au venit la bazin "înarmați" cu steagul României.

”A fost o strategie foarte bună, mă bucur că împreună am avut puterea să ne sincronizăm și să ne coordonăm atât de bine. Am muncit foarte mult și am reușit să câștigăm împreună. Publicul m-a energizat foarte tare, mă simt foarte bine. Mă bucur că pot să reprezint o echipă atât de puternică și frumoasă.

Vom păstra echipa și pentru seniori. Urmează Campionatele Europene de seniori", a declarat David Popovici, la finele cursei pentru medalia de aur. Competiția de la Bazinul Otopeni continuă până duminică. Cele mai importante momente le puteți vedea pe pagina de facebook a siteului Federației de Natație și Pentatlon Modern.

Tot marți seara, ștafeta României de 4x100 m liber feminin s-a clasat pe locul 5. În prima finala cu prezență românească de la această ediție a Campionatului European de înot pentru juniori, echipa României, formată din Bianca Costea, Rebecca-Aimme Diaconescu, Irina Preda și Anastasia Bako, s-a clasat pe locul 5. Timpul fetelor a fost 3:48,57.