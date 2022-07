SPECIAL | Boxerul lui Hitler? Pentru americani era "un ticălos" și "marioneta lui Hitler". Povestea lui Max Schmeling

de Alexandru GANCI

Niciun campion nu este stăpân pe viața sa. Cei din jur construiesc povești și legende, își văd propriile așteptări în acțiunile acestuia, iar politicienii au grijă să se folosească de orice gest, orice privire.

La sfârșitul anilor ‘30 acest lucru era litera de lege. Americanii l-au trasformat pe Max Schmeling în boxerul lui Hitler și nimeni nu a putut să-i schimbe această imagine, chiar dacă ea a fost complet falsă.

Războiul ideologic dintre SUA și Germania avea nevoie de modele, iar campionul geman care se antrena și lupta în Statele Unite părea să fie perfect pentru ambele tabere. Pentru americani, Max Schmeling era boxerul care mergea la masă cu Hitler, pentru germani era modelul sportivului perfect, cu un profil ce amintea de super omul nazist.

Unicul lucru pe care Max Schmeling i l-a cerut lui Hitler

Pentru Max, nimic nu era așa cum voia alții să fie. Singurul lucru pe care l-a cerut de la Hitler a fost ca toți sportivii americani veniți la Jocurile Olimpice de la Berlin să fie protejați.

America nu era interesată de detalii. Pe 6 iunie 1933, Max Schmeling intra în ring împotriva lui Max Baer, prezentat ca fiind boxerul lui Hitler, deși meciul fusese negociat de managerul și prietenul său de o viață, evreul Joe Jacobs.

Tot Joe Jacobs este motivul pentru care Schmeling are probleme în Germania cu ministrul propagandei, Goebbels. În 1935, după meciul câștigat de Schmeling împotriva lui Hamas, Joe intră în ring alături de Max și salută cu mâna dreaptă ridicată fără să renunțe la trabucul său ținut bine între dinți.

Cel mai politizat meci din istoria boxului

Goebbles cere oficial ca Max să renunțe la “evreul cu trabuc”, dar Max rămâne tare pe poziție, Joe este prietenul său și el nu renunță la prieteni.

Un an mai târziu Joe Jacobs reușește să obțină pentru Max meciul împotriva lui Joe Louis, cel mai politizat meci din istoria boxului. Max este pentru americani “boxer ratat”, “o marionetă a lui Hitler”, “un ticălos”, iar Joe Louis este întruparea idealurilor de libertate și democrație, desi acesta provine dintr-o comunitate în care libertatea și democrația sunt încă doar vagi speranțe.

Max Schmeling, favoritul absolut al Fuhrer-ului

Victoria lui Max Schmeling l-a transformat peste noapte în favoritul absolut al Fuhrer-ului, Hitler a vazut si a comentat meciul, iar propaganda a făcut zeci de filme politice din victoria lui Schmeling. Campionul a rămas însă mereu distant, nu a intrat în partid și a evitat medaliile pe care le tot primea. Se pregătea însă pentru revanșă.

Așa cum victoria a însemnat popularitate, înfrângerea a însemnat căderea din grațiile partidului. Max Schmeling a știut însă cum să se folosescă de lipsa de atenție și să salveze viețile fiilor croitorului său evreu, Henri și Werner Lewin, în Noaptea de Cristal. Nu s-a lăudat însă niciodata cu asta.

A fost trimis pe front

A fost trimis pe front, a supraviețuit, iar în 1975 a declarat intr-un interviu că “într-un fel sunt bucuros ca am pierdut meciul cu Louis, daca as fi castigat, nazistii mi-ar fi dat o medalie, desi eu nu aveam in comun cu partidul lor. Probabil ca dupa razboi as fi fost judecat drept criminal de razboi”

Povestea lui Max Schmeling va fi difuzată pe Pro Arena și VOYO, sâmbată, la ora 22:00, la Box Mania.