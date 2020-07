Anuntul de ultima ora al Simonei Halep: a ales deja care va fi primul turneu oficial pe care il va juca in aceasta vara

Simona Halep si Horia Tecau s-au impus cu lejeritate in meciul demonstrativ jucat la Cluj-Napoca in complexul Winners impotriva dublului format din Marius Copil si Gabriela Ruse, castigatoarea turneului amical desfasurat in acest weekend.

Relaxata si multumita de organizare, Simona Halep viseaza deja la o medalie castigata la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor: "Este de apreciat ca au reusit sa faca acest eveniment. Niste meciuri nu strica niciodata, mai ales dupa perioada asta dificila. Imi face deosebita placere sa fiu partenera lui Horia. Am mai jucat amandoi, sper sa fim sanatosi si sa luam o medalie la Tokyo. E frumos ca ma pot antrena din nou libera si fara presiune," a declarat Simona Halep, potrivit Digi.

Intrebata despre viata sa de dupa pandemie, Simona Halep a raspuns cu franchete: ”S-a schimbat, totul este diferit acum. Faptul ca nu am mai calatorit a reprezentat si un avantaj, pentru ca m-am putut odihni mai mult, mi-am dorit acest lucru," a adaugat Simona Halep.

"E greu fara turnee, simt lipsa lor, sper ca in curand sa putem calatori din nou linistiti, pentru ca este putin ingrijorator. Nu am luat o decizie definitiva in privinta revenirii in circuit, dar sper sa incep cu Palermo”, a completat Simona Halep.

Turneul 30^ Palermo Ladies Open de calibru International este programat sa se deruleze in saptamana 3-10 august, la finalul careia Simona ar putea castiga 280 de puncte WTA si un cec de 251,750 de euro.