ACUM Zenga bate sau retrogradeaza: Napoli 1-0 Crotone! Diseara e finala pentru ultimul loc de Champions League: Lazio - Inter Milano

Inter Milano are nevoie de o victorie cu Lazio pentru a prinde Champions League

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Astazi se joaca ultima etapa din Italia, iar capul de afis este partida dintre Lazio si Inter Milano, care va stabili ultima echipa participanta in Champions League sezonul viitor.

Lazio e pe 4 si are avans de trei puncte peste Inter, asa ca egalul ii e suficient pentru a-si pastra pozitia in clasament. In tur, Lazio si Inter au terminat la egalitate, 0-0.

Se da o lupta incinsa si in subsolul clasamentului. Crotone, SPAL, Cagliari, Udinese si Chievo sunt despartite de doar doua puncte. Una dintre ele va retrograda.

Crotone, echipa antrenata de Walter Zenga, la care joaca si romanul Stoian, are meci greu, in deplasare cu Napoli.

Meciurile ultimei etapei:



Juventus 2-1 Verona

Genoa 1-2 Torino

19:00 Milan - Fiorentina

19:00 Cagliari - Atalanta

19:00 Chievo - Benevento

19:00 SPAL - Sampdoria

19:00 Napoli - Crotone

19:00 Udinese - Bologna

21:45 Lazio - Inter Milano

21:45 Sassuolo - Roma